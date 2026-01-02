দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস

ফরিদ আহম্মেদ , দৌলতপুর, কুষ্টিয়া॥
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে নিরাপদ উপায়ে সবজি চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় শিম চাষের উপরে মাঠ দিবস অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (০১ জানুয়ারি) বিকেলে দৌলতপুর উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের সহযোগিতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে শিম চাষের উপরে দৌলতপুর উপজেলার সাদিপুর এলাকায় এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে দৌলতপুর উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি অফিসার আলী আহম্মেদ বলেন, দীর্ঘকাল ধরে এই এলাকায় কৃষকরা তামাক চাষ করে আসছে। কিন্তু আপনারা কি একবার ভেবে দেখেছেন, তামাক আমাদের কী দিচ্ছে? সামান্য কিছু বাড়তি মুনাফার বিনিময়ে তামাক আমাদের মাটির উর্বরতা শুষে নিচ্ছে, জনস্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে ফেলছে এবং আমাদের পরিবেশকে বিষাক্ত করছে। আজ সময় এসেছে তামাকের বিকল্প ভাবার। আর তামাকের সবচেয়ে আদর্শ এবং লাভজনক বিকল্প ফসল হলো শিম।
তিনি বলেন, তামাক চাষে প্রচুর রাসায়নিক সার এবং উচ্চমাত্রার বিষ প্রয়োগ করতে হয়, যা জমির স্বাভাবিক জীবনীশক্তি নষ্ট করে দেয়। অন্যদিকে, শিম একটি লিগিউম বা শিমজাতীয় ফসল। এর শিকড় বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে মাটিতে জমা করে, যা জমির উর্বরতা বাড়াতে জাদুর মতো কাজ করে। অর্থাৎ, তামাক যেখানে মাটি থেকে পুষ্টি কেড়ে নেয়, শিম সেখানে মাটিকে পুষ্টি ফিরিয়ে দেয়।
তিনি আরো বলেন, আমরা বাজারে যে শিম দেখি, অনেক সময় তাতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক দেওয়া থাকে, যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু আপনারা যদি সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করে বিষমুক্ত শিম চাষ করেন, তবে এর চাহিদা এবং দাম সাধারণ শিমের চেয়ে অনেক বেশি হবে।
ক্ষেতে বিষ প্রয়োগ না করে এই প্রাকৃতিক উপায়ে ক্ষতিকর পোকা দমন করা সম্ভব। এতে আপনার উৎপাদন খরচ কমবে এবং ফসলের গুণগত মান বজায় থাকবে। রাসায়নিক সারের বদলে গোবর সার বা ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহার করলে শিমের স্বাদ যেমন বাড়বে, মাটির গঠনও তেমন উন্নত হবে।
তিনি বলেন, অনেকেই ভাবেন তামাক বেশি লাভজনক। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। তামাক চাষে যে হাড়ভাঙা খাটুনি, জ্বালানি কাঠ পোড়ানো এবং পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হয়, তার হিসাব করলে তামাকের লাভ খুবই নগণ্য। তামাক একবার কাটার পর জমি অনেক দিন পড়ে থাকে। কিন্তু শিম চাষ করলে আপনি একই জমি থেকে দীর্ঘ সময় ধরে ফলন পেতে পারেন। এছাড়া শীতকালীন সবজি হিসেবে শিমের চাহিদা সবসময়ই শীর্ষে। বিশেষ করে আগাম জাতের শিম চাষ করতে পারলে আপনারা অভাবনীয় মুনাফা অর্জন করতে পারবেন।
তিনি আরো বলেন, তামাক চাষ করে নিজেকে এবং নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঝুঁকির মুখে ফেলবেন না। তামাকের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে বিষমুক্ত শিম চাষে মনোযোগী হোন। কৃষি অফিস সবসময় আপনাদের পাশে আছে। আমরা আপনাদের উন্নত জাতের বীজ, আধুনিক প্রযুক্তি এবং সঠিক পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তাই আসুন আমরা তামাককে “না” বলি এবং শিম চাষের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সবুজ ও স্বাবলম্বী বাংলাদেশ গড়ি।
এসময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা রমজান আলী, আব্দুল আলীম, রাজিয়া খাতুন, যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন সহযোগী জাহিদ হাসান।
মাঠ দিবস অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিম চাষ করে লাভবান হয়েছেন বলে উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন প্রদর্শনী প্রাপ্ত কৃষাণী পারভীন আক্তার।
এসময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রায় দুই শতাধিক কৃষক-কৃষাণী এবং সুধিজন উপস্থিত ছিলেন।