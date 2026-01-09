দৌলতপুরে সড়ক দূর্ঘটনা কৃষকের মৃত্যু

ফরিদ আহম্মেদ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ফেরদৌস (৪৫) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। নিহত ফেরদৌস পেশায় একজন কৃষক ছিলেন।
শুক্রবার (০৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টার সময় দৌলতপুর উপজেলার তারাগুনিয়া থানামোড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
ফেরদৌস থানামোড় দফাদার পাড়ার আজিম উদ্দীন দফাদারের ছেলে। ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ঘাতক মোটরসাইকেলসহ চালককে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা ৬টার দিকে ফেরদৌস তারাগুনিয়া থানামোড় এলাকায় রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল তাকে সজোরে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে মাথায় মারাত্মক আঘাত পান। স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) দিলরুবা খাতুন জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই ফেরদৌসের মৃত্যু হয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয়রা আহত চালকসহ মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে, যা বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। আহত মোটরসাইকেল চালককে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।