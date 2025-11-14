‘ধর্মের নামে রাজনীতির ব্যবসা করা একটি দলের হাতেই নারীরা নির্যাতিত’

ঢাকা: বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ অভিযোগ করেছেন, ধর্মের নামে রাজনীতির ব্যবসা করা একটি রাজনৈতিক দলের হাতে দেশের নারীরা আজ নির্যাতনের শিকার। তিনি বলেন, ‘যারা জান্নাতের টিকিট বিক্রি করে ভোটের বৈতরণী পার হতে চায়, তারাই নারী নিপীড়নের মূল উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।’
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) রাজধানীর শাহবাগে ‘নারীর ওপর ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও অসম্মান’ বিষয়ে আয়োজিত মৌন মিছিলের আগে নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের আয়োজিত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন বলেন, দেশে দীর্ঘদিন ধরেই নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে কার্যকর ও টেকসই প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আইন কঠোর করা হলেও সেই আইন বাস্তবায়নে দুর্বলতা থেকে যায়। আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে ধর্ষক ও নারী নির্যাতনকারীরা বেরিয়ে যেতে পারে।’
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকেও কখনো কখনো আইনের অপব্যবহার হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন সালাহউদ্দিন।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল চায় নারীরা অন্দরমহলে বন্দী থাকুক, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী অন্ধকারে থাকুক। তারা নারীর কর্মঘণ্টা কমানোর কথা বলছে, যা সরাসরি নারীর কর্মসংস্থান কমিয়ে দেবে।’
সালাহউদ্দিনের দাবি, নারীর কর্মঘণ্টা কমালে দেশের অফিস-আদালত, কলকারখানাগুলো নারী শ্রমিক ও কর্মীদের নিয়োগ দিতে অনীহা দেখাবে, ফলে কর্মসংস্থান কমে যাবে। তাদের উদ্দেশ্যই হলো নারীদের ঘরে বন্দী রাখা।
দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে নারী–পুরুষ উভয়ের উন্নয়ন একইসঙ্গে জরুরি বলে মন্তব্য করেন তিনি। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বাসস্থানসহ সমাজের সর্বস্তরে নারীর নিরাপত্তা সুরক্ষার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, বিএনপি তাদের প্রস্তাবিত ৩১ দফার ভিত্তিতে নারীদের জন্য বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে।
সমাবেশে সালাহউদ্দিন রাজশাহীর কাটাখালীতে ধানের শীষের প্রচারণাকালে দুই নারী নেত্রী নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঘটনাও উল্লেখ করেন। তিনি দাবি করেন, ধর্মের নামে রাজনীতি করা একটি গোষ্ঠী আমাদের বোনদের জুতা পেটা করেছে। তিনি আরও বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকাকে টার্গেট করে অন্যায়ভাবে মামলা দেওয়া হয়েছে।
নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের আহ্বায়ক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশ পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট নিপুণ রায় চৌধুরী।
সমাবেশ শেষে নারীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে শাহবাগ থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার পর্যন্ত মৌন মিছিল বের করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে শিরীন সুলতানা, নিলুফার চৌধুরী মনি, সানজিদা ইসলাম তুলি, রেহানা আক্তার শিরীনসহ আরও অনেকে বক্তব্য দেন।