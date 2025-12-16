ধর্ম বা মুক্তিযুদ্ধের নামে দেশ বিভাজন করা যাবে না: নাহিদ

ঢাকা: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, জাতীয় রাজনীতিতে ধর্মের নামে ভোট চাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে, যা দিয়ে দেশকে বিভাজন করা যাবে না। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধের নামেও দেশকে বিভক্ত করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ আমার, জুলাইও আমার।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় আগ্রাসনবিরোধী যাত্রা শেষে রাজধানীর শাহবাগে আয়োজিত এক সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫৪ বছর পার হলেও এখনো মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে জাতি একটি চূড়ান্ত সুরাহায় পৌঁছাতে পারেনি।’ তার অভিযোগ, আওয়ামী লীগ রাজনীতির মাধ্যমে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করে দেশকে বিভাজিত করে রেখেছিল। তিনি বলেন, ‘এনসিপি মনে করে মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভিত্তির অন্যতম স্তম্ভ।’
তিনি আরও বলেন, ‘পার্শ্ববর্তী দেশ বারবার বাংলাদেশকে একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করেছে। আমরা ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগের বয়ান থেকে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা বের করে এনে একটি নতুন বয়ান প্রতিষ্ঠা করেছি।’
সম্প্রতি শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রসঙ্গ টেনে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘এ ঘটনার পর বিষয়টিকে আর সহজভাবে দেখার সুযোগ নেই।’ তিনি বলেন, ‘নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদেরই নিশ্চিত করতে হবে। জনগণ ছাড়া আমাদের আর কোনো নিরাপত্তা বাহিনী নেই। পুলিশ বাহিনী যদি ব্যর্থ হয়, আমরা পাল্টা আঘাত চালিয়ে যাব।’
নির্বাচন প্রসঙ্গে এনসিপির এই নেতা অভিযোগ করেন, ‘দেশে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা চলছে।’ তবে দলটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণ চায় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।