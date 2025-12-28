নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো অনুমোদন

নওগাঁ: নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়টির নিজস্ব লোগো অনুমোদনসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টায় নওগাঁ মডেল টাউনের বালুডাঙ্গায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ে উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহা. হাছানাত আলীর সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় উপাচার্য যোগদানের পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সিন্ডিকেট সদস্যদের অবহিত করেন। ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠদান শুরুর লক্ষ্যে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ও মানসম্মত শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুতকরণে নেওয়া পদক্ষেপে সিন্ডিকেট সদস্যরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উপাচার্যের গতিশীল নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।
সিন্ডিকেট সভায় একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হিসেবে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থবহ ও প্রতীকী মনোগ্রাম (লোগো) অনুমোদন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়টির কোনো নিজস্ব লোগো ছিল না।
এছাড়া সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানোগ্রাম, ২০২৬ সালের বার্ষিক ছুটি অনুমোদন, অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠন করা হয়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন সিন্ডিকেট সদস্য ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. এফ নজরুল ইসলাম, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব আ ফ ম ফজলে রাব্বী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সাইফুর রহমান খান, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্মসচিব মো. মাহবুবুর রহমান এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আমজাদ হোসেন।
সিন্ডিকেট সভার সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহা. হাছানাত আলী বলেন, ‘নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি মানসম্মত, আধুনিক ও গবেষণাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে আজকের সিন্ডিকেট সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অগ্রগতিতে সহযোগিতার জন্য সরকার, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, নওগাঁ জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নওগাঁর বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
উপাচার্য আরও বলেন, ‘প্রথম সিন্ডিকেট সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।’ পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তাদের প্রতিও সিন্ডিকেট সভা থেকে বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয়।