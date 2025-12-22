নাইজেরিয়ায় অপহরণ করা ১৩০ স্কুল ছাত্রকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে

নাইজেরিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় একটি ক্যাথলিক স্কুল থেকে গত নভেম্বরে অপহরণ করা ১৩০ স্কুল ছাত্রকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির সরকার। এর আগে ডিসেম্বরের শুরুতে ওই স্কুল থেকে অপহৃত ১০০ শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল দেশটির সেনা-পুলিশ যৌথবাহিনী।
আল জাজিরায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, নাইজেরিয়ার সাবেক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী একিন ডেয়ার রোববার (২১ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স- এ জানিয়েছেন, আরও ১৩০ জন অপহৃত নাইজার রাজ্যের ছাত্রকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, আর কেউ বন্দী নেই।
এ বছরের নভেম্বরের শেষের দিকে, নাইজেরিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় একটি ক্যাথলিক স্কুল থেকে বন্দুকধারীরা দুই শতাধিক মানুষকে অপহরণ করেছিল। নাইজার রাজ্যের পাপিরি এলাকার সেন্ট মেরিজ স্কুলে এ ঘটনা ঘটে। নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির কারণে নাইজার রাজ্যের কর্তৃপক্ষ আগেই সেখানকার সব আবাসিক স্কুল সাময়িকভাবে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল।
যদিও সেসময় অপহৃত শিশুদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। তবে নাইজেরিয়ায় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে নিয়ে কাজ করা সংগঠন খ্রিষ্টান অ্যাসোসিয়েশন অব নাইজেরিয়া সে সময় জানিয়েছিল, ২১ নভেম্বর ভোরে হামলা চালিয়ে ২১৫ শিক্ষার্থী ও ১২ জন কর্মীকে তুলে নিয়ে গেছে বন্দুকধারীরা। পরে অ্যাসোসিয়েশন নিশ্চিত করেছিল পাপিরি জনপদে হামলার পর মোট ৩১৫ জন নিখোঁজ ছিল।
তাদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন তাৎক্ষণিকভাবে পালিয়ে যায় এবং পরে ৭ ডিসেম্বর সরকার প্রায় ১০০ জনকে উদ্ধার করে মুক্তি দেয়। রোববার ১৩০ জনকে উদ্ধারের ঘোষণার আগে প্রায় ১৬৫ জন বন্দী ছিল বলে ধারণা করা হয়েছিল।