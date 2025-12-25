নাইজেরিয়ায় মসজিদে বিস্ফোরণ, নামাজরত ৭ মুসল্লি নিহত

নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর মাইদুগুরিতে একটি মসজিদেচ বিস্ফোরণে অন্তত সাতজন মুসল্লি নামাজরত অবস্থায় নিহত হয়েছেন এবং কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়েছেন।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যার নামাজের সময় বর্নো রাজ্যের রাজধানী মাইদুগুরির একটি মসজিদে এ বিস্ফোরণ ঘটে বলে সংবাদসংস্থা এএফপি’র বরাতে জানা গেছে।
তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠী এ হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে স্থানীয় মিলিশিয়া নেতা বাবাকুরা কোলোর মতে, এটি একটি বোমা হামলা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায়, শহরের গামবোরু বাজার এলাকার একটি ভিড়পূর্ণ মসজিদের ভেতরে বিস্ফোরণটি ঘটে, যখন মুসল্লিরা সন্ধ্যার নামাজে অংশ নিচ্ছিলেন।
মসজিদের এক নেতা মালাম আবুনা ইউসুফ নিহতের সংখ্যা আট বলে দাবি করেছেন, তবে সরকারি কর্তৃপক্ষ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে হতাহতের সংখ্যা প্রকাশ করেনি। বাবাকুরা কোলোর ভাষ্যমতে, নিহতের সংখ্যা সাত।
কোলোর দাবি, বোমাটি মসজিদের ভেতরে রাখা হয়েছিল এবং নামাজের মাঝামাঝি সময়ে বিস্ফোরিত হয়। তবে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী একে আত্মঘাতী হামলা বলেও বর্ণনা করেছেন।
বর্নো রাজ্যের রাজধানী মাইদুগুরি দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গিগোষ্ঠী বোকো হারাম ও তাদের শাখা আইএসডব্লিউএপির বিদ্রোহের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শহরটিতে বড় ধরনের হামলার ঘটনা ঘটেনি। ২০০৯ সালে বর্নো রাজ্যে বোকো হারাম তাদের বিদ্রোহ শুরু করে তথাকথিত খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।
এর আগে মাইদুগুরিতে মসজিদ ও জনবহুল স্থানে আত্মঘাতী হামলা এবং ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা।
জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ সাল থেকে নাইজেরিয়ায় চলমান এই বিদ্রোহে অন্তত ৪০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ২০ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।