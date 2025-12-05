নাজিরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল

পিরোজপুর: পিরোজপুরের নাজিরপুরে বিএনপির চেয়ারপারসন এবং তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের নাজিরপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় রাজনীতিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা।
পিরোজপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ও ইন্দুরকানী উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ সাঈদী বলেন, ‘গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার আপোষহীন অবস্থান জাতির জন্য চিরকাল স্মরণীয়। তিনি দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে দেশ গঠনের রাজনীতি করেছেন এবং আলেমদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দেশের জন্য, দেশের গণতন্ত্রের জন্য আমরা তাকে ভালোবাসি।’
মাসুদ সাঈদী আরও বলেন, ‘আমরা অতীতে যেভাবে দেশের স্বার্থে একসঙ্গে আন্দোলন করেছি, এখনো ঠিক একইভাবে একসঙ্গে থাকবো। আমাদের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকলেও আমরা কখনো বিরোধে জড়াব না। বেগম খালেদা জিয়ার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’
দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের নাজিরপুর উপজেলা শাখার আহবায়ক মাওলানা ইরফান আহমেদ, সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব মাওলানা হাবিবুল্লাহ খান রুবেল।
উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নাজিরপুর উপজেলা শাখার সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক রেজাউল করিম লিটন, যুগ্ম আহবায়ক জহিরুল ইসলাম বাদল, সেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মো. বেলায়েত মাঝি, কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. মিলটন মাঝি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা ইরফান আহমেদ, কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আরিফুল ইসলাম এবং গজল পরিবেশন করেন মাওলানা বেল্লাল হোসেন।