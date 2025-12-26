নামাজ চলাকালে সিরিয়ায় মসজিদে বিস্ফোরণ, নিহত ৮

সিরিয়ার হোমস প্রদেশে একটি মসজিদে জুমার নামাজ চলাকালে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ৮ জন নিহত এবং ১৮ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে আল-জাজিরা এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। এদিন জুমার নামাজ চলাকালীন হোমসের ‘ওয়াদি আল-দাহাব’ এলাকার ইমাম আলী বিন আবি তালিব মসজিদে এই হামলা চালানো হয়।
রিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা (সানা) জানায়, নামাজের মধ্যেই হঠাৎ শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে মসজিদ প্রাঙ্গণ। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, আতঙ্কিত মানুষ মসজিদ থেকে দিগ্বিদিক ছুটছে এবং হতাহতদের উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে।
বিস্ফোরণটি মসজিদের মূল ভবনের এক কোণায় ঘটে, যার ফলে দেয়ালে গর্ত তৈরি হয়েছে এবং মেঝের কার্পেটসহ পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থগুলো চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে।
স্থানীয় কর্মকর্তারা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, এটি কোনো আত্মঘাতী হামলা হতে পারে অথবা আগে থেকে পেতে রাখা বিস্ফোরকের মাধ্যমে ঘটানো হয়েছে।
সিরিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনী পুরো এলাকাটি ঘিরে রেখেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে।
এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে সম্প্রতি সিরিয়ায় জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস-এর তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকার এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে ‘দেশের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করার এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা’ হিসেবে অভিহিত করেছে।
দীর্ঘদিনের আসাদ সরকারের পতনের পর সিরিয়ায় বর্তমানে একটি নাজুক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিরাজ করছে। নতুন কর্তৃপক্ষ দেশজুড়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লড়াই চালাচ্ছে। গত সপ্তাহেই দুই মার্কিন সেনা নিহতের জেরে সিরিয়ায় আইএস আস্তানায় বোমা হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র।