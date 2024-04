‘নারীদের আইসিটিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে’

স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট

ঢাকা: শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম শামসুন নাহার চাঁপা বলেছেন, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিংয়ের চাহিদা প্রবলভাবে বাড়ছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এই সেক্টরে দেশের নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম।

বুধবার (২৪ এপ্রিল) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ অডিটোরিয়ামে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের আয়োজনে ‘Empowering girls with ICT skills and employment: challenges and opportunity’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

নারীদের এই সেক্টরের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমাদের সমাজ এবং দেশের অগ্রগতির জন্যে নারীদের কর্মক্ষম হওয়া অত্যন্ত জরুরি। ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে নারীদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে।’

তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে প্রযুক্তিতে আরও উন্নত করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই ডিজিটাল প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা আছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ঘরে তুলতে সরকার আইসিটি খাতে নজর দিচ্ছে এবং নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসছে। বাংলাদেশে প্রযুক্তির বিকাশ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং সামগ্রিকভাবে দেশের সমৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা পরিচালক ড. মনজুর হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের পরিচালক অধ্যাপক তানিয়া হক।

