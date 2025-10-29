বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:৪৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Tragedy! 17-year-old cricketer dies after being struck by ball during practice | Cricket News শান্তি আলোচনা ব্যর্থ এবার তালেবানকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করার হুমকি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িঙ্কার মার্কিন ভিসা বাতিল ঢাকার ২০টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা ইবিতে নারী শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্য, প্রতিবাদে মানববন্ধন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট দিবস উদযাপন চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা দামুড়হুদায় বোনের লাশ দেখতে এসে বোনের দাফনের আগেই ভাইয়ের দাফন মৃত্যু৷৷ মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনীতি
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনীতি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫
  • ২২ সময় দেখুন
নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনীতি


ঢাকা: বাংলাদেশ ফের এক নির্বাচনের মোড়ে দাঁড়িয়ে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, আসছে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। তাই এখন রাজনীতির বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে পুরনো একটি শব্দ ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার’। এক দশক আগে সংবিধান থেকে বিলুপ্ত এই ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনের দাবি এখন বিএনপির কণ্ঠে নতুনভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। তবে এবার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর গঠিত ড. ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকেই বিএনপি এখন তত্ত্বাবধায়ক কাঠামোয় রূপ দেওয়ার কথা বলছে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর ভাষায়, ‘নির্বাচনকে অর্থবহ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে হলে অন্তর্বর্তী সরকারকে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আদলে যেতে হবে। অর্থাৎ, আমরা একটি প্রশাসনিক রূপান্তর চাচ্ছি। যেখানে দলীয় আনুগত্য নয়, নাগরিক আস্থা হবে মূল চালিকাশক্তি।’

তত্ত্বাবধায়ক বিতর্কের পুনর্জাগরণ

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা ১৯৯৬ সালের রাজনৈতিক সংকট থেকে জন্ম নেয়। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এটি ছিল নির্বাচনের নিরপেক্ষতার প্রতীক। কিন্তু ২০১১ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা বাতিলের পর থেকেই রাজনীতিতে আস্থার সংকট শুরু হয়। ২০২৫ সালে এসে সেই সংকট ফের মাথা চাড়া দিয়েছে। তবে এবার তা অন্য রূপে।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে নিয়ে বিএনপি বলছে, যদি তারা সত্যিই নিরপেক্ষ হতে চায়, তাহলে নিজেদের কাঠামোতে তত্ত্বাবধায়ক ভাবধারা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদের দাবি, প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও জেলা প্রশাসনকে পুনর্গঠন করতে হবে, যেন নির্বাচনকালীন কোনো দলীয় প্রভাব না থাকে।

সরকার বনাম আস্থার রাজনীতি

এসব বিষয় নিয়ে কথা হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সুলতান মাহমুদ রানার সঙ্গে। সারাবাংলার এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, “যে প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রে বেশকিছু পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে, ছাত্র-আন্দোলনের নেতাদের প্রতিনিধিত্ব এবং তাদের সহযোগীদের দ্বারা একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন পরিস্থিতিকে জটিল করেছে। বিএনপির আশঙ্কা, অন্তর্বর্তী সরকারে থাকা উপদেষ্টাদের মধ্যে কেউ কেউ যদি দলীয় রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল হন, তবে নির্বাচনের মাঠে সব দলের জন্য সমান সুযোগ বা ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ তৈরি করা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই তারা এমন একটি ব্যবস্থা চাইছে, যা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে শুধু নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্ব পালন করবে, যে ভূমিকাটি ঐতিহ্যগতভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ছিল।’’

তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপির এই দাবিটি নিছক একটি রাজনৈতিক চাণক্য নয়, বরং এটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের এক গভীর সংকটের প্রতিফলন। অন্তর্বর্তী সরকার বনাম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিতর্কটি আসলে নিরপেক্ষ নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষারই ভিন্ন রূপ।’

অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার একদিকে সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে, অন্যদিকে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্বও তাদের কাঁধে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রশাসনের পুরনো রক্তে নিরপেক্ষতা কতটা সম্ভব?

শিক্ষাবিদ, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. রমিত আজাদ বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার চাইলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালন করতেই পারেন। সেক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত ও নিয়োগগুলোকে হতে হবে সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষ। বাংলাদেশের নির্বাচনি ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থার সেতু তখনই তৈরি হয়, যখন প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দলমুক্তভাবে কাজ করে।’

অবিশ্বাসের রাজনীতি ও ভবিষ্যতের পথ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সদস্যসচিব জয়নাল আবেদীন শিশির এ বিষয়ে বলেছেন, ‘যদি সরকার তত্ত্বাবধায়কধারার মতো কোনো কাঠামো না নেয়, তাহলে নির্বাচনের সময় সংঘাত হবেই। আর সংঘাত হলে সরকারের উন্নয়নমূলক অর্জনও ম্লান হয়ে যাবে।’

অধ্যাপক সুলতান মাহমুদ রানার ভাষায়, তিনটি দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ- প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, যেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা জেলা প্রশাসন কোনো রাজনৈতিক নির্দেশে কাজ না করে। নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা রক্ষা, সংস্থাটিকে হতে হবে মাঠের ‘রেফারি’, যে পক্ষপাতদুষ্ট খেলোয়াড়কে নির্দ্বিধায় মাঠ থেকে বের করে দিতে পারে। রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, যারা এখনো নির্বাচনি প্রক্রিয়ার বাইরে, সেই ২৫-২৮টি দলকে আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বাংলাদেশের রাজনীতি এখন এক যুগসন্ধিক্ষণে। একদিকে উন্নয়ন, অন্যদিকে আস্থার সংকট। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই হবে আগামী নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ। বিএনপি, এনসিপি, জামায়াত বা অন্য কোনো দল নয়, বরং জনগণই এখন নিরপেক্ষ সরকারের সবচেয়ে বড় দাবিদার। তত্ত্বাবধায়ক হোক বা অন্তর্বর্তী হোক; নাম নয়, জনগণের বিশ্বাসই হবে আগামী নির্বাচনের প্রকৃত সংবিধান- এমনটাই মনে করছেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
শান্তি আলোচনা ব্যর্থ এবার তালেবানকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করার হুমকি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

শান্তি আলোচনা ব্যর্থ এবার তালেবানকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করার হুমকি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িঙ্কার মার্কিন ভিসা বাতিল

আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িঙ্কার মার্কিন ভিসা বাতিল

ঢাকার ২০টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা

ঢাকার ২০টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা

চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

দামুড়হুদায় বোনের লাশ দেখতে এসে বোনের দাফনের আগেই ভাইয়ের দাফন মৃত্যু৷৷

দামুড়হুদায় বোনের লাশ দেখতে এসে বোনের দাফনের আগেই ভাইয়ের দাফন মৃত্যু৷৷

মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি

মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি

Tragedy! 17-year-old cricketer dies after being struck by ball during practice | Cricket News
Tragedy! 17-year-old cricketer dies after being struck by ball during practice | Cricket News
শান্তি আলোচনা ব্যর্থ এবার তালেবানকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করার হুমকি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
শান্তি আলোচনা ব্যর্থ এবার তালেবানকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করার হুমকি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িঙ্কার মার্কিন ভিসা বাতিল
আফ্রিকার প্রথম নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িঙ্কার মার্কিন ভিসা বাতিল
ঢাকার ২০টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা
ঢাকার ২০টি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা
ইবিতে নারী শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্য, প্রতিবাদে মানববন্ধন
ইবিতে নারী শিক্ষার্থীর পোশাক নিয়ে শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্য, প্রতিবাদে মানববন্ধন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট দিবস উদযাপন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট দিবস উদযাপন
চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা
চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা
দামুড়হুদায় বোনের লাশ দেখতে এসে বোনের দাফনের আগেই ভাইয়ের দাফন মৃত্যু৷৷
দামুড়হুদায় বোনের লাশ দেখতে এসে বোনের দাফনের আগেই ভাইয়ের দাফন মৃত্যু৷৷
মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি
মেলান্দহে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দূর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ, অপসারণ দাবি
নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনীতি
নিরপেক্ষতার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনীতি
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST