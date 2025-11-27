নির্ধারিত সময়ে জকসু চায় ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’

ঢাকা: তফসিল অনুযায়ী পূর্বঘোষিত তারিখ অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বরই নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রশাসনের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ছাত্রদল, ছাত্রঅধিকার ও সাধারণ শিক্ষার্থী সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রফিক ভবনের নিচে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ হুঁশিয়ারি দেন।
সংবাদ সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী একেএম রাকিব বলেন, ‘আমরা বলেছি আলো ছড়াও, ঘৃণা নয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একটি সম্প্রীতির ক্যাম্পাস। এখানে অপরাজনীতির আঁচড় যারা ফেলতে চায়, মিথ্যাচার যারা করতে চায়, তারা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারণ করে না। আমরা চাই এমন একটি সহমর্মি পরিবেশ যেখানে সকল বর্ণ, ধর্ম ও গোত্রের মানুষ তার স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকুক এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা করুক।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চাই প্রপাগাণ্ডা যেন রাজনীতির মূল উপাদান না হয়। সকলে তার নিজস্ব শিক্ষার্থীবান্ধব ম্যান্ডেট নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে যাক, তাদের কথা বলুক। শিক্ষার্থীরা পছন্দসই প্রার্থী বেছে নিক। এতে করে যারা সর্বাধিক সমর্থন পাবে তারাই শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে কাজ করবে।’
নির্বাচনের তারিখ নিয়ে তিনি বলেন, ‘২২ ডিসেম্বর জকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়েছে। এটিকে সবাই স্বাগত জানিয়েছে এবং নির্বাচন নিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সেই আনন্দঘন পরিবেশকে নষ্ট করতে প্রশাসনকে ব্যবহার করে একটি অনিশ্চিত পথে হাঁটছে।’
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই প্রথমবারের মতো জকসু নির্বাচন হচ্ছে। এই নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে পূর্বঘোষিত তারিখ অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বরই নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। তা না হলে ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেল শিক্ষার্থীদেরকে সাথে নিয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে প্রশাসনের বিপক্ষে অবস্থান নিতে বাধ্য হবে।’