শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:৫৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
‘Biggest fault is your … ‘: Harbhajan Singh lashes out at Team India after 0-2 drubbing vs South Africa | Cricket News A multi-layered problem: Why no Indians qualified for 2026 Candidates via Chess World Cup in Goa | Chess News Deterring Digital Doppelgangers: Delhi HC Protects Ajay Devgn’s Personality Rights Against Deepfakes & Misuse | Movies News ফুলের তোড়া পাঠালেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ে জকসু চায় ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ বান্দরবানে নির্যাতিত ৭৫০ বিএনপি নেতাকর্মীকে সম্মাননা বান্দরবানে নির্যাতিত ৭৫০ বিএনপি নেতাকর্মীকে সম্মাননা T20 tri-series: Dushmantha Chameera’s four-fer against Pakistan leads Sri Lanka to Saturday’s final WPL 2026 full squads: Complete players list for all teams after auction | Cricket News শুক্রবার জামায়াত আমিরের শপথ নেবেন ডা. শফিকুর রহমান
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

নির্ধারিত সময়ে জকসু চায় ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১০ সময় দেখুন
নির্ধারিত সময়ে জকসু চায় ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’


ঢাকা: তফসিল অনুযায়ী পূর্বঘোষিত তারিখ অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বরই নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রশাসনের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ছাত্রদল, ছাত্রঅধিকার ও সাধারণ শিক্ষার্থী সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রফিক ভবনের নিচে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ হুঁশিয়ারি দেন।

সংবাদ সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী একেএম রাকিব বলেন, ‘আমরা বলেছি আলো ছড়াও, ঘৃণা নয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একটি সম্প্রীতির ক্যাম্পাস। এখানে অপরাজনীতির আঁচড় যারা ফেলতে চায়, মিথ্যাচার যারা করতে চায়, তারা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারণ করে না। আমরা চাই এমন একটি সহমর্মি পরিবেশ যেখানে সকল বর্ণ, ধর্ম ও গোত্রের মানুষ তার স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকুক এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা করুক।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চাই প্রপাগাণ্ডা যেন রাজনীতির মূল উপাদান না হয়। সকলে তার নিজস্ব শিক্ষার্থীবান্ধব ম্যান্ডেট নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে যাক, তাদের কথা বলুক। শিক্ষার্থীরা পছন্দসই প্রার্থী বেছে নিক। এতে করে যারা সর্বাধিক সমর্থন পাবে তারাই শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে কাজ করবে।’

নির্বাচনের তারিখ নিয়ে তিনি বলেন, ‘২২ ডিসেম্বর জকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়েছে। এটিকে সবাই স্বাগত জানিয়েছে এবং নির্বাচন নিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সেই আনন্দঘন পরিবেশকে নষ্ট করতে প্রশাসনকে ব্যবহার করে একটি অনিশ্চিত পথে হাঁটছে।’

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই প্রথমবারের মতো জকসু নির্বাচন হচ্ছে। এই নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে পূর্বঘোষিত তারিখ অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বরই নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। তা না হলে ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেল শিক্ষার্থীদেরকে সাথে নিয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে প্রশাসনের বিপক্ষে অবস্থান নিতে বাধ্য হবে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কুবি সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আবু শামা, সম্পাদক মাছাবিহ্

কুবি সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আবু শামা, সম্পাদক মাছাবিহ্

জকসু নির্বাচন পেছানোর অভিযোগ প্রত্যাখান করে ছাত্রদলের নিন্দা

জকসু নির্বাচন পেছানোর অভিযোগ প্রত্যাখান করে ছাত্রদলের নিন্দা

ইবিতে ক্যাম্পাস পলিথিন মুক্তকরণ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান গ্রিন ভয়েসের

ইবিতে ক্যাম্পাস পলিথিন মুক্তকরণ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান গ্রিন ভয়েসের

২২ ডিসেম্বর জকসু নির্বাচনের তারিখ বহালের দাবি ছাত্র অধিকার পরিষদের

২২ ডিসেম্বর জকসু নির্বাচনের তারিখ বহালের দাবি ছাত্র অধিকার পরিষদের

৪৫তম বিসিএস’র ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮০৭ জন

৪৫তম বিসিএস’র ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮০৭ জন

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রাব্বানীর ছাত্রত্ব ও ডাকসুর জিএস পদ বাতিল

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রাব্বানীর ছাত্রত্ব ও ডাকসুর জিএস পদ বাতিল

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST