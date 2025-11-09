ঢাকা: ভবিষ্যতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর সঙ্গে নীতিগত সংলাপ ও সহযোগিতা জোরদারের আশ্বাস দিয়েছে ঢাকা সফররত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) -এর প্রতিনিধি দল।
রোববার (৯ নভেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এমন আশ্বাস দিয়েছে সংস্থাটি। বৈঠকে আইএমএফ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ঢাকায় মিশন প্রধান ক্রিস পাপাজর্জিউ এবং বিএনপি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। প্রতিনিধিদলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার ও দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।
বিএনপি জানায়, বৈঠকে আইএমএফ-এর চলমান মিশনের প্রাথমিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মূল আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল—মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ব্যবস্থার হরমোনাইজেশন ও ছাড় কমানো, কর্পোরেট কর কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ানো, ব্যাংক খাতের সংস্কার এবং সামাজিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি।
বৈঠকে বিএনপি’র পক্ষ থেকে টেকসই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে আর্থিক খাত, কর ব্যবস্থা ও সামাজিক খাতে সার্বিক সংস্কার এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি অর্জনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
জবাবে আইএমএফ প্রতিনিধি দল বিএনপির সংস্কারভিত্তিক নীতি-অগ্রাধিকার ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসার পাশাপাশি ভবিষ্যতে নীতিগত সংলাপ ও সহযোগিতা জোরদারের আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।