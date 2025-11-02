রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫, ০৫:২৯ অপরাহ্ন
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

নেপালে ঝড়-তুষারপাত, এভারেস্ট অঞ্চলে আটকা শতাধিক পর্যটক

  আপডেট সময়: রবিবার, ২ নভেম্বর, ২০২৫
নেপালে ঝড়-তুষারপাত, এভারেস্ট অঞ্চলে আটকা শতাধিক পর্যটক


নেপালের এভারেস্ট অঞ্চলে টানা বর্ষণ, তুষারপাত ও ঝড়ো আবহাওয়ার কারণে কয়েকশ’ পর্যটক আটকা পড়েছেন। শনিবার (১ নভেম্বর) ভারতীয় বার্তাসংস্থা পিটিআই এ তথ্য জানিয়েছে।

নেপালের বিমান সংস্থা তারা এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, অন্তত এক হাজার ৫০০ জন পর্যটক তাদের টিকিট বুক করেছেন এবং তারা সবাই লুকলায় আটকা পড়েছেন।

লুকলা বিমানবন্দরের কর্মকর্তাদের মতে, টানা তিন দিন ধরে বর্ষণ ও তুষারপাতের কারণে দৃশ্যমানতা অনেক কমে গেছে। ফলে বিমান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এর ফলে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প থেকে ফেরত আসা পর্যটকরা কাঠমান্ডু যেতে পারছেন না।

সোলুখুম্বু জেলার সহকারী জেলাকর্তা সুরেন্দ্র থাপা জানিয়েছেন, ‘পর্যটনের মৌসুমে প্রতিদিন কয়েক ডজন ফ্লাইট চলাচল করে। কিন্তু এখন সব ফ্লাইট স্থগিত। ফলে লুকলা ও আশপাশের হোটেলগুলো পর্যটক নিয়ে ভরে গেছে, অনেকেই হোটেলে জায়গা পাচ্ছেন না।’

নেপালের আবহাওয়া দফতর বলেছে, আগামী দুই দিনেও কোশি প্রদেশসহ অন্যান্য পাহাড়ি এলাকায় ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।





