খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী রাজনীতির পাশাপাশি খেলাধুলাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে: হেলাল নবাবগঞ্জে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে এবি পার্টির মতবিনিময়
শিক্ষা

নেপাল ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেলেন রাবির সাবেক শিক্ষার্থী

  • আপডেট সময়: রবিবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২৫
নেপাল ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেলেন রাবির সাবেক শিক্ষার্থী


রাবি: দেশের আইটি সেক্টরে অবদান রাখায় নেপাল ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ পেয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ও রাজশাহীর স্বনামধন্য আইটি প্রতিষ্ঠান টেকফ্লিক্সের সিইও নাসিম রানা মাসুদ।

শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল ৫টায় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে সাউথ এশিয়ান সোশ্যাল কালচারাল ফোরাম এবং নেপাল-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে এ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া করা হয়।

‘এশিয়ার বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্প উন্নয়নে আমাদের করণীয়’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে নেপাল, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সমাজ-অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান এবং পেশাগত উৎকর্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সভায় এশিয়ার বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন—এই বিষয়গুলো মূল আলোচ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এতে নেপাল, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নীতিনির্ধারক, গবেষক, ব্যবসায়িক নেতা, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন।

নাসিম রানা বলেন, ‘এই পুরস্কার পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমার কাজের এই স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাওয়াটা নিঃসন্দেহে এক বিশাল প্রাপ্তি। তবে আমি এটিকে কেবল একটি আন্তর্জাতিক সম্মাননা হিসেবে দেখতে চাই না; আমার কাছে এটি কাজের প্রতি এবং দেশের প্রতি আমার আরও বেশি দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির প্রতীক। আমি আমার কাজ দিয়ে দেশের জন্য আরও অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই সম্মাননা শুধুমাত্র আমার একার অর্জন নয়। আমি বিনম্রভাবে এই পুরস্কার আমার পরিবার, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের—যারা আমাকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা দিয়েছেন—তাদের সকলের প্রতি উৎসর্গ করছি।’

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেপালি কংগ্রেসের শিক্ষা বিভাগের প্রধান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাইন সিং মাহার, প্রধান বক্তা ছিলেন নেপালের কাঠমান্ডু ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাগর পান্ডে, বিশেষ অতিথি ছিলেন নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য তীর্থ রাজ খানিয়া, নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট চন্দ্র রিজাল, কাঠমান্ডু ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ডা. বোধ রাজ অধিকারী, হোটেল থামেল পার্ক প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কৃষ্ণা ঢাকাল।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সাউথ এশিয়ান সোশ্যাল কালচারাল ফোরামের নির্বাহী পরিচালক এম এইচ আরমান চৌধুরী, পরিচালনায় করেন সাউথ এশিয়ান সোশ্যাল কালচারাল ফোরামের পরিচালক ড. কিরণ ভট্ট, নেপাল-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ কাউন্সিলের পরিচালক ও গ্লোবাল স্টার কমিউনিকেশনের সিইও আর কে রিপন।





জবি শিক্ষার্থীদের বাড়ি পৌঁছাতে বিভাগীয় শহরমুখী বাস প্রদান

জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনায় জবি বন্ধ ঘোষণা

সাংবাদিক হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধনে পুনরায় ছাত্রদলের হামলা

বন্ধ ঘোষণার পর হল ছাড়তে শুরু করেছেন ঢাবি শিক্ষার্থীরা

বাকৃবিতে ট্রেন অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ বন্ধ

হঠাৎ হল ত্যাগের নির্দেশে ঢাবি শিক্ষার্থীদের একাংশের প্রতিবাদ

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
