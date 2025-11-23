নেপাল ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেলেন রাবির সাবেক শিক্ষার্থী

রাবি: দেশের আইটি সেক্টরে অবদান রাখায় নেপাল ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ পেয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ও রাজশাহীর স্বনামধন্য আইটি প্রতিষ্ঠান টেকফ্লিক্সের সিইও নাসিম রানা মাসুদ।
শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল ৫টায় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে সাউথ এশিয়ান সোশ্যাল কালচারাল ফোরাম এবং নেপাল-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে এ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া করা হয়।
‘এশিয়ার বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্প উন্নয়নে আমাদের করণীয়’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে নেপাল, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সমাজ-অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান এবং পেশাগত উৎকর্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।
সভায় এশিয়ার বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন—এই বিষয়গুলো মূল আলোচ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এতে নেপাল, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নীতিনির্ধারক, গবেষক, ব্যবসায়িক নেতা, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন।
নাসিম রানা বলেন, ‘এই পুরস্কার পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমার কাজের এই স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাওয়াটা নিঃসন্দেহে এক বিশাল প্রাপ্তি। তবে আমি এটিকে কেবল একটি আন্তর্জাতিক সম্মাননা হিসেবে দেখতে চাই না; আমার কাছে এটি কাজের প্রতি এবং দেশের প্রতি আমার আরও বেশি দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির প্রতীক। আমি আমার কাজ দিয়ে দেশের জন্য আরও অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই সম্মাননা শুধুমাত্র আমার একার অর্জন নয়। আমি বিনম্রভাবে এই পুরস্কার আমার পরিবার, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের—যারা আমাকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা দিয়েছেন—তাদের সকলের প্রতি উৎসর্গ করছি।’
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেপালি কংগ্রেসের শিক্ষা বিভাগের প্রধান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাইন সিং মাহার, প্রধান বক্তা ছিলেন নেপালের কাঠমান্ডু ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাগর পান্ডে, বিশেষ অতিথি ছিলেন নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য তীর্থ রাজ খানিয়া, নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট চন্দ্র রিজাল, কাঠমান্ডু ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ডা. বোধ রাজ অধিকারী, হোটেল থামেল পার্ক প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কৃষ্ণা ঢাকাল।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সাউথ এশিয়ান সোশ্যাল কালচারাল ফোরামের নির্বাহী পরিচালক এম এইচ আরমান চৌধুরী, পরিচালনায় করেন সাউথ এশিয়ান সোশ্যাল কালচারাল ফোরামের পরিচালক ড. কিরণ ভট্ট, নেপাল-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ কাউন্সিলের পরিচালক ও গ্লোবাল স্টার কমিউনিকেশনের সিইও আর কে রিপন।