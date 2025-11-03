নোয়াখালীর ৬ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেলেন যারা

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০১:১১ পূর্বাহ্ন
  • আপডেট সময়: সোমবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৫
নোয়াখালী: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালীর ছয়টি আসনের প্রার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা ঘোষণা করেছে বিএনপি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তারা হলেন- নোয়াখালী আসন-১ (চাটখিল-সোনাইমুড়ী আংশিক) এএম মাহবুব উদ্দিন খোকন, নোয়াখালী আসন- ২ (সোনাইমুড়ী আংশিক ও সেনবাগ) জয়নাল আবেদীন ফারুক, নোয়াখালী আসন-৩ (বেগমগঞ্জ) বরকত উল্যা বুলু, নোয়াখালী আসন-৪ (সদর-সুবনচর) মো. শাহ জাহান, নোয়াখালী আসন-৫ (কবিরহাট-কোম্পানিগঞ্জ) ফখরুল ইসলাম ও নোয়াখালী আসন- ৬ (হাতিয়া) মাহবুবুর রহমান শামীম।





