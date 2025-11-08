রবিবার, ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ০২:২৪ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের কমিটি নেই ১৫ মাস, স্থবির সাংগঠনিক কার্যক্রম

  • আপডেট সময়: শনিবার, ৮ নভেম্বর, ২০২৫
নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের কমিটি নেই ১৫ মাস, স্থবির সাংগঠনিক কার্যক্রম


নোয়াখালী: নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের কমিটি নেই প্রায় ১৫ মাস। এতে করে স্থবির হয়ে পড়েছে সাংগঠনিক কার্যক্রম। একইভাবে কমিটি নেই নোয়াখালীর ৯ উপজেলার চারটিতে। বাকি পাঁচ উপজেলায় আহ্বায়ক কমিটি থাকলেও তা মেয়াদত্তীর্ণ।

সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ২১ আগস্ট নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের কমিটি বিলুপ্ত করে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। ওই কমিটিতে সভাপতি পদে আজগর উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান মো. নোমান ছিলেন। দলের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম সই করা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মেয়াদত্তীর্ণ হওয়ায় কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। শিগগিরই নতুন কমিটি গঠন করা হবে। তবে প্রায় ১৫ মাস পেরিয়ে গেলেও দেওয়া হয়নি নতুন কমিটি। জেলা ছাত্রদলের কমিটি না থাকার কারণে এ সুযোগে কেউ কেউ অনিয়মে জড়িয়ে পড়ছেন। ফলে সামগ্রিকভাবে দলের জন্য ক্ষতি হচ্ছে।

নোয়াখালী ছাত্রদলের একাধিক সাবেক নেতা বলেন, ‘কমিটি না থাকায় নেতাকর্মীদের মধ্যে বিভেদ বাড়ছে। যে যার মতো দায়সারাভাবে সাংগঠনিক কর্মসূচি পালন করছেন। জেলা শাখার তদারকি না থাকায় অধীনস্ত উপজেলা ছাত্রদলের কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়েছে।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাবেক জেলা ছাত্রদলের এক নেতা বলেন, ‘গত বছর কমিটি বিলুপ্তির পর নতুন কমিটি গঠন হবে। এমন আশায় নেতা-কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। তবে এসব নেতাকর্মী এখন হতাশ হয়ে পড়েছেন।’ আগামী বছর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দলের কার্যক্রমে গতি বাড়াতে দ্রুত কমিটি গঠন করা উচিত বলে জানান তিনি।

জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান মো. নোমান বলেন, ‘আমাদের কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ ছিল, এটা সত্য। কিন্তু তবে কী কারণে কমিটি হঠাৎ বিলুপ্ত করা হলো তা আমরা জানি না। তবে দলের স্বার্থে দ্রুত নতুন কমিটি ঘোষণা করা উচিত।’

আরও জানা যায়, জেলা কমিটির মত নোয়াখালীর চার উপজেলাতেও ছাত্রদলের কমিটি নেই। এসব উপজেলা হলো- চাটখিল, কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট ও সুবর্ণচর।

এর বাইরে জেলার বাকি পাঁচ উপজেলার মধ্যে চারটিতে আহ্বায়ক কমিটি থাকলেও সেগুলো মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে চার বছর আগে। এসব উপজেলা হলো- সদর, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ী। এ ছাড়া অপর উপজেলা হাতিয়ায় গত ১২ আগস্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এক মাসের জন্য গঠিত এই আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদও শেষ হয়েছে।

এ বিষয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন বলেন, ‘ডাকসুসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে এত দিন আমাদের ব্যস্ততা ছিল। এ কারণে জেলা কমিটিগুলোর দিকে নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমানে জেলা কমিটি দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিগগিরই নোয়াখালীতে নতুন কমিটি দেওয়া হবে।’





