বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার আশা বাদ দেবেন জেলেনস্কি

  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার আশা বাদ দেবেন জেলেনস্কি


ইউক্রেন দীর্ঘদিনের ন্যাটো সদস্যপদ অর্জনের লক্ষ্য থেকে সরে আসতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তবে এর পরিবর্তে তিনি পশ্চিমাদের কাছ থেকে নিজ দেশের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চেয়েছেন।

স্থানীয় সময় রোববার (১৪ ডিসেম্বর) জার্মানির বার্লিনে যুক্তরাষ্ট্রের দূত এবং ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন জেলেনস্কি। এরপরই শোনা গেলো ন্যাটোতে যোগ দিতে ইউক্রেন আর জোরারোপ করছে না। এসময়  ট্রাম্পের দুই প্রধান দূত স্টিভ উইটকোফ এবং তার জামাতা জার্ড ক্রুসনার উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে জেলেনস্কি বলেন, যদি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলো তাদের আইনি বাধ্যতামূলক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় তাহলে ইউক্রেন আর ন্যাটোতে যোগ দেবে না। ন্যাটোর আকাঙ্খা বাদ দেওয়াকে শান্তি আলোচনার একটি ছাড় হিসেবে অভিহিত করেছেন তিনি।

জেলেনস্কি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, ‘শুরু থেকেই ইউক্রেনের আকাঙ্খা ছিল ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার; এগুলো হলো আসল নিরাপত্তা গ্যারান্টি। কিন্তু ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র এটিকে সমর্থন দেয়নি।’

এর আগে, ২০২২ সালে রাশিয়া পূর্ণমাত্রার হামলা চালানোর আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিল ইউক্রেন। যুদ্ধ শুরুর পর এ আকাঙ্খা আরও ত্বরান্বিত হয়। তবে শেষ পর্যন্ত ইউক্রেন এ ইচ্ছা থেকে পিছু হটছে।





