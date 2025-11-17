ন্যায্য বিচার প্রত্যাশা করছে জনগণ: রিজভী

ঢাকা: বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আজ এক সংবাদ সম্মেলনে দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং শেখ হাসিনার রায় সংক্রান্ত নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাজধানীর নয়াপল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, “যারা অপরাধ করেছে, তাদের দায়িত্বের আওতায় আনা এবং শাস্তি নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। দেশের প্রতিটি নাগরিক আশা করছেন যে, আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। জনগণ ন্যায্য বিচার প্রত্যাশা করছে, যা আদালতের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।”
রুহুল কবির রিজভী আরও বলেন, “বিএনপি কোনো ব্যক্তির শাস্তি নির্ধারণ করবে না। এই কাজ সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট আদালতের মাধ্যমে হবে। তবে, যারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা এবং রক্তক্ষয় ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।”
এ সময় তিনি দেশের শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, দায়িত্ব এবং ন্যায়বিচারের গুরুত্বও জোর দিয়ে উল্লেখ করেন।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, “জনগণের আস্থা বজায় রাখতে হলে, আদালতকে স্বাধীনভাবে এবং আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।”