বৃহস্পতিবার, ০৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:০৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
প্রাথমিকে ১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সিলেট-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক মেয়র আরিফ Chess World Cup | ‘Kramnik 2.0 in the works’: Ian Nepomniachtchi lambasted online for ‘complaints’ after loss to India’s GM Diptayan Ghosh | Chess News বাকৃবির ডাক প্লেগ ভ্যাকসিন সিড প্রাণিসম্পদ অধিদফতরে হস্তান্তর Women Filmmakers Who Are Redefining Cinema পদ্মা নদীর ন্যায্য পানি বণ্টনের দাবিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিএনপির সমাবেশ ময়মনসিংহে স্থগিত আসনে বিএনপি নেতা ওয়াহাব আকন্দের প্রচার মিছিল This 45 Crore Film Was A Massive Flop At The Box Office – Incurred 99.99% Loss বিএনপির মনোনয়ন প্রতিক্রিয়ায় যা ঘটল দেশব্যাপী Hardik Pandya, Mahieka Sharma’s Steamy Pics Go Viral; Shabana Azmi Celebrates Zohran Mamdani’s Win | Bollywood News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

পদ্মা নদীর ন্যায্য পানি বণ্টনের দাবিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিএনপির সমাবেশ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ৫ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
পদ্মা নদীর ন্যায্য পানি বণ্টনের দাবিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিএনপির সমাবেশ


চাঁপাইনবাবগঞ্জ: ‘চলো জি ভাই, হাঁরঘে পদ্মা বাঁচাই’ এই প্রতিপাদ্যে- পদ্মা নদীর ন্যায্য পানি বণ্টনের দাবিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে শিবগঞ্জ সরকারি মডেল হাই স্কুল মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শিবগঞ্জ পৌর ও উপজেলা বিএনপি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আশরাফুল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন- বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক শাহজাহান মিয়া। তিনি বলেন, ‘পদ্মা নদী কেবল একটি নদী নয়, এটি আমাদের জীবনরেখা। এই নদীর পানি বন্ধ হয়ে গেলে উত্তরবঙ্গের কৃষি, অর্থনীতি ও পরিবেশ ধ্বংসের মুখে পড়বে। তাই পদ্মার ন্যায্য পানি বণ্টনের দাবিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জনগণের অধিকার রক্ষায় আমরা মাঠে আছি, থাকব।’

প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ। তিনি বলেন, ‘পদ্মা আমাদের মায়ের মতো। এই নদী বাঁচলে কৃষক বাঁচবে, দেশ বাঁচবে। একতরফা পানি বণ্টন এবং সরকারের উদাসীন নীতির কারণে পদ্মা আজ মরণাপন্ন অবস্থায়। আমাদের এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ। কিন্তু দৃঢ়-ন্যায্য অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকব।’

বিশেষ ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিবগঞ্জ পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল বাসার ও উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের কয়েক হাজার নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
সিলেট-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক মেয়র আরিফ

সিলেট-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক মেয়র আরিফ

Women Filmmakers Who Are Redefining Cinema

Women Filmmakers Who Are Redefining Cinema

ময়মনসিংহে স্থগিত আসনে বিএনপি নেতা ওয়াহাব আকন্দের প্রচার মিছিল

ময়মনসিংহে স্থগিত আসনে বিএনপি নেতা ওয়াহাব আকন্দের প্রচার মিছিল

This 45 Crore Film Was A Massive Flop At The Box Office – Incurred 99.99% Loss

This 45 Crore Film Was A Massive Flop At The Box Office – Incurred 99.99% Loss

বিএনপির মনোনয়ন প্রতিক্রিয়ায় যা ঘটল দেশব্যাপী

বিএনপির মনোনয়ন প্রতিক্রিয়ায় যা ঘটল দেশব্যাপী

Hardik Pandya, Mahieka Sharma’s Steamy Pics Go Viral; Shabana Azmi Celebrates Zohran Mamdani’s Win | Bollywood News

Hardik Pandya, Mahieka Sharma’s Steamy Pics Go Viral; Shabana Azmi Celebrates Zohran Mamdani’s Win | Bollywood News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বাকৃবিতে মতবিনিময় সভা
দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বাকৃবিতে মতবিনিময় সভা
প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চায় জামায়াত
প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চায় জামায়াত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST