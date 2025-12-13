শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৩০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Sunil Pal’s Drastic Weight Loss At Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Premiere Leaves Fans Worried About His Health | Bollywood News GOAT India Tour: West Bengal Sports Minister reacts to Kolkata chaos during Lionel Messi’s visit – ‘I will not …’ | Football News Saali Mohabbat Review: Radhika Apte Stands Out In Tisca Chopra’s Directorial Debut ‘পরিবার পরিকল্পনা মানেই নারীর ক্ষমতায়ন’ Akhil Vishwanath, Malayalam Actor Known For Chola, Dies By Suicide At 30 | Malayalam-cinema News ইবি’র পোস্টার প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতা হাদিকে গুলির ২৪ ঘণ্টা পার, পুলিশ বলছে রাতেই মামলা হবে IPL Auction 2026: After smart trading, Rajasthan Royals a few minor fixes away from a balanced squad | Cricket News Kolkata chaos: ‘Private PR event’ – AIFF distances itself from Lionel Messi’s India tour after disorder | Football News শান্তিতে নোবেলজয়ী নার্গিস মোহাম্মদী গ্রেফতার
প্রচ্ছদ
স্বাস্থ্য

‘পরিবার পরিকল্পনা মানেই নারীর ক্ষমতায়ন’

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৬ সময় দেখুন
‘পরিবার পরিকল্পনা মানেই নারীর ক্ষমতায়ন’


ঢাকা: পরিবার পরিকল্পনা শুধু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কৌশল নয়; এটি নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি-এমনই অভিমত উঠে এসেছে বাংলাদেশ ১০ম ন্যাশনাল ইয়ুথ কনফারেন্স অন ফ্যামিলি প্ল্যানিং ২০২৫-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্লেনারি সেশনে।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) রাজধানীতে সিরাক বাংলাদেশ আয়োজিত এই সম্মেলনে পরিবার পরিকল্পনা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে মেরি স্টোপস বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কিশোয়ার ইমদাদ বলেন, ‘পরিবার পরিকল্পনা নিশ্চিত করা মানেই নারীর নিজের শরীর, জীবন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নিশ্চিত করা। এটি নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।’

তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশে নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর একটি হলো বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ শুধু একটি মেয়ের শৈশব কেড়ে নেয় না, বরং তার স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস ও সম্ভাবনাকেও ধ্বংস করে দেয়।’

এই সেশনেই উঠে আসে এক অনন্য কিশোরীর অনুপ্রেরণামূলক গল্প। ক্লাস নাইনে অধ্যয়নরত মারিয়া আক্তার বেবি জানান, তিনি নিজ উদ্যোগে এখন পর্যন্ত ২৭টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করেছেন। কখনো অভিভাবকদের বুঝিয়ে, কখনো স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে তিনি এই সাহসী কাজগুলো করেছেন।

মারিয়ার এই ব্যতিক্রমী অবদানকে সম্মান জানিয়ে মেরি স্টোপস বাংলাদেশ তার হাতে ১০ হাজার টাকার চেক ও একটি ক্রেস্ট তুলে দেয়। একই সঙ্গে তাকে নারী স্বাস্থ্য উন্নয়নে মেরি স্টোপস বাংলাদেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে কিশোয়ার ইমদাদ বলেন, ‘মারিয়ার মতো তরুণদের নেতৃত্বই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শক্তি। পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।’

প্লেনারি সেশনটি সঞ্চালনা করেন মেরি স্টোপস বাংলাদেশের হেড অব পার্টনারশিপ অ্যান্ড ফান্ডরাইজিং মনজুন নাহার। আলোচনায় অংশ নিয়ে মেরি স্টোপস প্রিমিয়াম মেটারনিটি হাসপাতালের কনসালট্যান্ট (গাইনী অ্যান্ড অবস) ডা. শাহারীন চৌধুরী বলেন, ‘পরিবার পরিকল্পনা সেবা সহজলভ্য হলে মাতৃমৃত্যু ও ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

ডিজিএফপি’র সাবেক মহাপরিচালক কাজী একেএম মহিউল আলম বলেন, ‘জাতীয় পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করতে হলে তরুণদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণকে নীতিনির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।’

সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন সরকারি উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, উন্নয়নকর্মী এবং দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা তরুণ প্রতিনিধিরা অংশ নেন। আয়োজকরা জানান, এই সম্মেলন তরুণদের কণ্ঠস্বরকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য, নারীর অধিকার এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তরুণদের সক্রিয় ভূমিকা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে আরও শক্তিশালী, ন্যায়ভিত্তিক ও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

উল্লেখ্য, সিরাক বাংলাদেশ আয়োজিত ইয়ুথ কনফারেন্স অন ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত থাকার স্বীকৃতিস্বরূপ মেরি স্টোপস বাংলাদেশকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ-বৈষম্য-জনবল ও আস্থার ঘাটতি প্রকট, লাগামহীন চিকিৎসা ব্যয়

স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ-বৈষম্য-জনবল ও আস্থার ঘাটতি প্রকট, লাগামহীন চিকিৎসা ব্যয়

ডাক্তার-নার্সদের কাজ বেতন জায়েজ করা: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

ডাক্তার-নার্সদের কাজ বেতন জায়েজ করা: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ২০০ জন হাসপাতালে ভর্তি

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ২০০ জন হাসপাতালে ভর্তি

ওসমান হাদি লাইফ সাপোর্টে

ওসমান হাদি লাইফ সাপোর্টে

ডেঙ্গুতে আরও ৩ মৃত্যুর দিনে হাসপাতালে ভর্তি ৪১১

ডেঙ্গুতে আরও ৩ মৃত্যুর দিনে হাসপাতালে ভর্তি ৪১১

জরায়ু সমস্যা বাড়ছে উপকূলীয় নারীদের

জরায়ু সমস্যা বাড়ছে উপকূলীয় নারীদের

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST