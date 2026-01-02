পর্যটনের অপার সম্ভবনা রাজশাহীর পদ্মার পাড়

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি
রাজশাহীর পদ্মার পাড় এক অপার পর্যটন সম্ভাবনার আধার, যা টি-বাঁধ, আই-বাঁধ, পদ্মা গার্ডেন, ও সেন্ট্রাল পার্ক ও চিড়িয়াখানার মতো বিনোদন স্পটগুলোর কারণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নৌ-ভ্রমণ, স্থানীয় খাবার, ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা প্রদান করে ।
রাজশাহী শহর অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, মনোরম সূর্যাস্ত, সবুজ মাঠ এবং শহুরে জীবনের মাঝে প্রশান্তির এক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠেছে, যা পর্যটনবান্ধব অবকাঠামো ও পরিকল্পনার মাধ্যমে আরও বিকশিত হতে হয় ,পর্যটন সম্ভাবনার মূল দিকসমূহ:
মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য: পদ্মার বিশালতা, সবুজ তীর, এবং সূর্যাস্ত ও চাঁদের আলোয় নদীর জলরাশির অপরূপ দৃশ্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে।
নৌ-ভ্রমণ ও বিনোদন: টি-বাঁধ ও আই-বাঁধ থেকে নৌকা ভ্রমণ, ইকো-ট্যুরিজমের সুযোগ রয়েছে, যা প্রকৃতি ও স্থানীয় জীবনযাত্রার সাথে সংযোগ স্থাপন করে।
নান্দনিক স্থাপনা ও পার্ক: পদ্মা গার্ডেন, সেন্ট্রাল পার্ক ও চিড়িয়াখানা, এবং ললন শাহ পার্কের মতো স্থানগুলো বিনোদনের জন্য আদর্শ।
নদীর তীরে গড়ে ওঠা ছোট দোকানগুলোতে চা, ফুচকা, চটপটি, ও স্থানীয় পণ্যের সমাহার পর্যটকদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে।
ঐতিহাসিক গুরুত্ব: হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও লালন শাহ ব্রিজের মতো স্থাপনাগুলো পদ্মার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে।
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে পদ্মাপাড়কে একটি পরিষ্কার ও পর্যটনবান্ধব এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে, যা এটিকে একটি ‘পর্যটন নগরী’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে।