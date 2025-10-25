শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
ঠাকুরগাঁওয়ে জাকের পার্টির সাংগঠনিক জনসভা ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত Satish Shah Death LIVE Updates: Sarabhai Vs Sarabhai Actor Passes Away, Last Rites Tomorrow নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিল নর্দান ইউনিভার্সিটি ‘The King is about to arrive!’: How Australian commentators reacted to Virat Kohli’s arrival one last time | Cricket News মোদির হিন্দুত্ববাদ আর হাসিনার মুজিববাদ নিষিদ্ধ: রাশেদ প্রধান Satish Shah Once Made SRK Laugh Through Eight Takes On Main Hoon Na: ‘I Started Calling Myself The Spitting Cobra’ | Bollywood News পাকিস্তানের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ঢাকায় আসছেন রোববার When will Virat Kohli and Rohit Sharma play next for India? | Cricket News Satish Shah Once Said ‘I’m In No Hurry To Die’: ‘I’ll Rejuvenate Myself And Start…’ | Bollywood News Nod of the head, fist pump and a warm hug: How Rohit Sharma, Virat Kohli gave goosebumps | Cricket News
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

পাকিস্তানের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ঢাকায় আসছেন রোববার

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৫
  • ৭ সময় দেখুন
পাকিস্তানের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ঢাকায় আসছেন রোববার


ঢাকা: বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (জেইসি)-এর নবম বৈঠকে যোগ দিতে পাকিস্তানের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী আলী পারভেজ মালিক রোববার (২৬ অক্টোবর) ঢাকায় আসছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, আগামী ২৭ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে দুই দেশের মধ্যে নবম জেইসি বৈঠক। বৈঠকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কৃষি সহায়তা, আর্থিক সেবা ও ব্যাংকসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খাত নিয়ে আলোচনা হবে। এ সময় দু’দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকও সই হতে পারে।

সূত্র জানায়, জেইসি’র বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহ উদ্দিন আহমেদ, আর পাকিস্তানের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী আলী পারভেজ মালিক। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী, পাকিস্তানের অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী আহাদ খান চিমা বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মালিক তিনদিনের সফরে ঢাকায় আসছেন।

ঢাকা সফরকালে জেইসি বৈঠকের পাশাপাশি আলী পারভেজ মালিক একাধিক সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে পারেন। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে জেইসি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বিভিন্ন দেশ ও জোটের সঙ্গে। এর মধ্যে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব, তুরস্ক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। মূলত সব ধরনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা জেইসির আলোচনার বিষয় হয়। দুই দেশের জেইসির সবশেষ বৈঠক হয়েছিল ২০০৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকায়। এরপর দীর্ঘ ১৯ বছর কোনো বৈঠক হয়নি।

এদিকে জানা গেছে, পাকিস্তানের ইসলামাবাদ সফরে যাচ্ছেন বাংলাদেশ বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খানের আমন্ত্রণে ২৮ অক্টোবর দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনার জন্য ইসলামাবাদ রওনা হবেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ঠাকুরগাঁওয়ে জাকের পার্টির সাংগঠনিক জনসভা ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত

ঠাকুরগাঁওয়ে জাকের পার্টির সাংগঠনিক জনসভা ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত

Satish Shah Death LIVE Updates: Sarabhai Vs Sarabhai Actor Passes Away, Last Rites Tomorrow

Satish Shah Death LIVE Updates: Sarabhai Vs Sarabhai Actor Passes Away, Last Rites Tomorrow

Satish Shah Once Made SRK Laugh Through Eight Takes On Main Hoon Na: ‘I Started Calling Myself The Spitting Cobra’ | Bollywood News

Satish Shah Once Made SRK Laugh Through Eight Takes On Main Hoon Na: ‘I Started Calling Myself The Spitting Cobra’ | Bollywood News

মোদির হিন্দুত্ববাদ আর হাসিনার মুজিববাদ নিষিদ্ধ: রাশেদ প্রধান

মোদির হিন্দুত্ববাদ আর হাসিনার মুজিববাদ নিষিদ্ধ: রাশেদ প্রধান

Satish Shah Once Said ‘I’m In No Hurry To Die’: ‘I’ll Rejuvenate Myself And Start…’ | Bollywood News

Satish Shah Once Said ‘I’m In No Hurry To Die’: ‘I’ll Rejuvenate Myself And Start…’ | Bollywood News

Bhoot To Pari: Scariest Bollywood Horror Movies Of All Time | Bollywood News

Bhoot To Pari: Scariest Bollywood Horror Movies Of All Time | Bollywood News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST