বৃহস্পতিবার, ২৯ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:২২ পূর্বাহ্ন
পাগলা কুকুরের কামড়ে ৫২ জন আহত
পাগলা কুকুরের কামড়ে ৫২ জন আহত

  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬
পাগলা কুকুরের কামড়ে ৫২ জন আহত

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পৌর শহরে একটি পাগলা কুকুরের কামড়ে শিশু, কিশোর, যুবক, নারী ও বৃদ্ধসহ অন্তত ৫২ জন পথচারী আহত হয়েছেন। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে ৪৩ জন পুরুষ, ৭ জন নারী ও ২ জন শিশু রয়েছেন। আহত সবাই কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জাকির হোসেন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বর্তমানে সরকারি জলাতঙ্ক প্রতিরোধের ভ্যাকসিনের সংকট রয়েছে। ফলে অনেক আহতকে নিজ খরচে বাইরে থেকে ভ্যাকসিন কিনে আনতে হচ্ছে।

ভুক্তভোগীরা জানান, পৌর শহরের জয়পাশা, মাগুরা, বিছরাকান্দি, উত্তরবাজার, পরিনগর ও ব্রাহ্মণবাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় হঠাৎ একটি পাগলা কুকুর পথচারীদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় একের পর এক মানুষকে কামড়ে আহত করে কুকুরটি।

আহতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—উছলাপাড়া গ্রামের মির্জা নজরুল ইসলাম (৪৭), জয়পাশা গ্রামের কামাল আহমদ (৫০), রুবেল মিয়া (৪০), বিছরাকান্দি গ্রামের আব্দুল বারী (৪০), সোনাপুর গ্রামের বাতির আলী (৬৬), মনসুর গ্রামের কামরুল বক্স (৪০), শিল্পী বেগম (৩০), কাদিপুর ইউনিয়নের আলফু মিয়া (৬৬), ভূকশিমইল ইউনিয়নের নজরুল ইসলাম (৪০), ব্রাহ্মণবাজার এলাকার মছব্বির (৪০), হিঙ্গাজিয়া গ্রামের শেখ আনিকা (৫), কুলাউড়া গ্রামের আব্দুল্লাহ আহমদ (৫৫), বরমচালের আব্দুল হান্নান (২৭), হাসনা বেগম (৪০), রাউৎগাঁও ইউনিয়নের অলক মালাকার (১৮), জয়চন্ডী ইউনিয়নের কালা মিয়া (৩০), পুসাইনগরের ফখরুল ইসলাম (৬৫), রামপাশার রেজিয়া আক্তার (৪৫), বিজয়া চা-বাগানের শিশু তাপস (৪)সহ আরও অনেকে। এদিকে উপজেলার ব্রাহ্মনবাজারে গতকাল মঙ্গলবার রাতে পাগলা কুকুরের কামড়ে ৩ জন পথচারী গুরুতর আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার পর স্থানীয় উত্তেজিত জনতা বিকেলে কুকুরটিকে পিটিয়ে হত্যা করে।

আহত ভুক্তভোগী বেসরকারি ঔষুধ কোম্পানির কর্মকর্তা জীবন চন্দ্র সরকার (৪৮) বলেন, “বুধবার দুপুর দুইটার দিকে উত্তরবাজার এলাকায় কাজ করার সময় হঠাৎ পিছন থেকে একটি পাগলা কুকুর এসে আমার দুই পায়ে কামড় দেয়। পরে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা ও ভ্যাকসিন গ্রহণ করি।”

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জাকির হোসেন বলেন, “পাগলা কুকুরের কামড়ে আহত ৫২ জনের মধ্যে ১৬ জনকে বিনামূল্যে সরকারি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে ভ্যাকসিন সংকট থাকায় বাকিরা বাইরে থেকে ভ্যাকসিন কিনে আনলে আমরা তা প্রয়োগ করেছি। বর্তমানে সরকারি কোনো ভ্যাকসিন মজুত নেই। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।”

কুলাউড়া পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন বলেন, “বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে বহু মানুষ আহত হওয়ার খবর পেয়েছি। পৌরসভার পক্ষ থেকে আগে এক মাসের ভ্যাকসিন হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছিল। সম্প্রতি আশপাশের উপজেলাগুলোতেও এ ধরনের ঘটনা বাড়ায় ভ্যাকসিন দ্রুত শেষ হয়ে গেছে। শিগগিরই পৌরসভার পক্ষ থেকে আরও ভ্যাকসিন ক্রয় করে সরবরাহ করা হবে। সরকারি আইন অনুযায়ী কুকুর নিধনে বিধিনিষেধ থাকায় পৌরসভা সরাসরি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না।”

নির্বাচনকে ঘিরে সচেতন বিজিবি-৫২ ব্যাটালিয়ান

কুলাউড়ায় নদীর চর কেটে কোটি টাকার বালু বিক্রি লীজ গ্রহীতার

বাগমারায় পুকুর খননের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ

গবেষণা ও উদ্ভাবনে দেশ এগিয়ে নিতে রাবিপ্রবিতে সেমিনার

তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতেই রাবিপ্রবির ম্যানেজমেন্ট ফেস্ট

পাহাড়ে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী আস্তানা গুড়িয়ে দিলো সেনাবাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বসানো হলো সেনা ক্যাম্প

নির্বাচনকে ঘিরে সচেতন বিজিবি-৫২ ব্যাটালিয়ান
কুলাউড়ায় নদীর চর কেটে কোটি টাকার বালু বিক্রি লীজ গ্রহীতার
বাগমারায় পুকুর খননের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ
পাগলা কুকুরের কামড়ে ৫২ জন আহত
গবেষণা ও উদ্ভাবনে দেশ এগিয়ে নিতে রাবিপ্রবিতে সেমিনার
তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতেই রাবিপ্রবির ম্যানেজমেন্ট ফেস্ট
পাহাড়ে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী আস্তানা গুড়িয়ে দিলো সেনাবাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বসানো হলো সেনা ক্যাম্প
যুবদল–ছাত্রদল পরিচয়ে হত্যার হুমকি: এনসিপি নোয়াখালী সংগঠক ইয়াছিন আরাফাতের থানায় জিডি
খালেদা জিয়ার স্মরণে ভারতের পার্লামেন্টে শোকপ্রস্তাব
Fans In Shock As Arijit Singh Retires From Playback Singing: ‘The End Of An Era’ | Bollywood News
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সরকারি কাজে বাঁধা জুলাই যুদ্ধা তারেকের বিরুদ্ধে মামলা
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
