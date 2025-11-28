পাবনায় বিএনপি নেতাকর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় বিএনপির নিন্দা

ঢাকা: পাবনার ঈশ্বরদীতে নির্বাচনি প্রচারণার সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতাকর্মীরা পরিকল্পিত হামলা চালিয়েছে— এমন অভিযোগ করেছে বিএনপি। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে দলটি।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) গভীর রাতে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার বিকালে ঈশ্বরদীতে প্রচারণাকালে বিএনপি নেতাকর্মী ও নিরীহ জনতার ওপর স্থানীয় জামায়াত নেতাকর্মীরা অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় হামলা চালায়। এ হামলায় অর্ধশতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী আহত হয়ে চিকিৎসাধীন বলে দাবি করা হয়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী আবু তালেব মন্ডল নিজেই এই আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রচারণার সময় জামায়াত নেতাকর্মীরা তথাকথিত ধর্মীয় প্রলোভন ও ‘জান্নাতের টিকিট’–এর মতো আপত্তিকর বিষয় প্রচার করছিল— এতে সাধারণ মানুষ আপত্তি জানালে তাদের ওপর হামলা হয়। পরে শান্তিপূর্ণ প্রচারণায় থাকা বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপরও অতর্কিতে হামলা চালানো হয়।
বিবৃতিতে দাবি করা হয়, দৈনিক মানবজমিনে প্রকাশিত ছবিতে জামায়াত কর্মী তুষারকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে আক্রমণ করতে দেখা গেছে। অথচ কিছু গণমাধ্যম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রকাশ করছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ঘটনাটি জামায়াতের সহিংস ও উগ্র আচরণের প্রকাশ। বিএনপি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক চর্চায় অঙ্গীকারবদ্ধ—এ অবস্থানকে দুর্বলতা ভেবে ভুল করা যাবে না। শত উসকানি সত্ত্বেও সংযম বজায় রাখার কারণ, জাতীয় নির্বাচন অনিশ্চিত হলে দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ ব্যাহত হবে।
এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতিতে সুষ্ঠু তদন্ত, প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনা এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারি পদক্ষেপের জোর দাবি জানানো হয়।