রাজনীতি

পাবনায় বিএনপি নেতাকর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় বিএনপির নিন্দা

  শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর, ২০২৫
পাবনায় বিএনপি নেতাকর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় বিএনপির নিন্দা


ঢাকা: পাবনার ঈশ্বরদীতে নির্বাচনি প্রচারণার সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতাকর্মীরা পরিকল্পিত হামলা চালিয়েছে— এমন অভিযোগ করেছে বিএনপি। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে দলটি।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) গভীর রাতে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার বিকালে ঈশ্বরদীতে প্রচারণাকালে বিএনপি নেতাকর্মী ও নিরীহ জনতার ওপর স্থানীয় জামায়াত নেতাকর্মীরা অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় হামলা চালায়। এ হামলায় অর্ধশতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী আহত হয়ে চিকিৎসাধীন বলে দাবি করা হয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী আবু তালেব মন্ডল নিজেই এই আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রচারণার সময় জামায়াত নেতাকর্মীরা তথাকথিত ধর্মীয় প্রলোভন ও ‘জান্নাতের টিকিট’–এর মতো আপত্তিকর বিষয় প্রচার করছিল— এতে সাধারণ মানুষ আপত্তি জানালে তাদের ওপর হামলা হয়। পরে শান্তিপূর্ণ প্রচারণায় থাকা বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপরও অতর্কিতে হামলা চালানো হয়।

বিবৃতিতে দাবি করা হয়, দৈনিক মানবজমিনে প্রকাশিত ছবিতে জামায়াত কর্মী তুষারকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে আক্রমণ করতে দেখা গেছে। অথচ কিছু গণমাধ্যম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রকাশ করছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ঘটনাটি জামায়াতের সহিংস ও উগ্র আচরণের প্রকাশ। বিএনপি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক চর্চায় অঙ্গীকারবদ্ধ—এ অবস্থানকে দুর্বলতা ভেবে ভুল করা যাবে না। শত উসকানি সত্ত্বেও সংযম বজায় রাখার কারণ, জাতীয় নির্বাচন অনিশ্চিত হলে দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ ব্যাহত হবে।

এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতিতে সুষ্ঠু তদন্ত, প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনা এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারি পদক্ষেপের জোর দাবি জানানো হয়।





Sanjay Dutt Mobbed By Fans, Internet Says ‘Shayad Public Bhool Gayi Hai Ki…’ | Bollywood News

‘Shaktimaan’ Mukesh Khanna Gets Emotional Remembering Dharmendra: ‘Humara He-Man Chala Gaya’ | Bollywood News

Gustaakh Ishq Review: Naseerudin Shah, Vijay Varma, Fatima Sana Sheikh Bring Back Old-School Romance | Bollywood News

Shah Rukh, Salman, Aishwarya Attend Dharmendra’s Prayer Meet

Kevin Spacey Hit With Fresh Sexual Assault Lawsuits, Three More Men Sue Him | Hollywood News

Deterring Digital Doppelgangers: Delhi HC Protects Ajay Devgn’s Personality Rights Against Deepfakes & Misuse | Movies News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
