পাবিপ্রবি ও জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি

পাবিপ্রবি: পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল ক্লাস রুমে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য প্রফেসর ড. এস. এম আব্দুল-আওয়াল এবং ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ভাইস প্রেডিডেন্ট প্রফেসর ড. মাসানরি হানাওয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
এই সমঝোতা স্মারক চুক্তির ফলে উভয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাগত ও একাডেমিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করবে। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জাপানের মর্যাদাপূর্ণ মেক্সট স্কলারশিপ লাভ করবেন। স্কলারশিপ প্রাপ্তরা জাপানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, নতুন প্রযুক্তি ও গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং একাডেমিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।
অনুষ্ঠানে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. নজরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. শামীম আহসান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. শেখ রাসেল আল আহম্মেদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে ‘রিসার্স অপরচুনিটিস বিটুইন পাস্ট এন্ড ইউনিভার্সিটি অব ইয়ামানাসি, জাপান’ শীর্ষক কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. মাসানরি হানাওয়া। এই অনুষ্ঠানে কোষধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. শামীম আহসানসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করেন। ইনস্টিটিউশনাল অব কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।