পিঠার ঘ্রাণে মুখর নোয়াখালী সিটি কলেজ ও লাইসিয়াম স্কুল

নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর শীতকালীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখতে আজ ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্ণিল “পিঠা উৎসব–২০২৬”। লাইসিয়াম স্কুল ও নোয়াখালী সিটি কলেজের যৌথ আয়োজনে জেলা শহর মাইজদী সংলগ্ন হাউজিং দক্ষিণ মোড়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে এ উৎসবকে ঘিরে ইতোমধ্যে মানুষের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে।
হরেক রকম পিঠা, ঘরোয়া খাবার, গ্রামীণ সংস্কৃতি ও শীতের স্বাদ একসাথে উপভোগ করার সুযোগ থাকায় স্থানীয়দের কাছে এ আয়োজনটি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। শীতকালীন পিঠা-পুলি কেন্দ্রিক এই উৎসবকে নোয়াখালীর নিজস্ব সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখছেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা।সীমিত সংখ্যক স্টল বরাদ্দ থাকায় ইতোমধ্যে আগ্রহীদের ভিড় বেড়ে গেছে।
লাইসিয়াম স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন—
“নোয়াখালীর গ্রামীণ শীতের ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কিন্তু নতুন প্রজন্মের অনেকেই পিঠা-পুলি ও গ্রামীণ সংস্কৃতির স্বাদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের এই পিঠা উৎসব শুধু আনন্দ নয়,নোয়াখালীর আসল ঐতিহ্যকে ধরে রাখার একটি সচেতন প্রয়াস। আমরা চাই এই উৎসব আগামী দিনে নোয়াখালীর অন্যতম স্থায়ী সাংস্কৃতিক আয়োজনে পরিণত হোক।”
তিনি এ আয়োজনের সফলতার জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেন।