পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা না থাকায় সৌদিসহ কয়েকটি দেশে প্রবাসী নিবন্ধন কার্যক্রম স্থগিত

ঢাকা: পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা না দেওয়ায় সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশে প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন সাময়িক স্থগিত করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ‘আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন’ (ওসিভি–এসডিআই)’ প্রকল্পের ‘টিম লিডার’ অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সালীম আহমাদ খান এ তথ্য জানান।
নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা না দেওয়ায় বাহরাইন, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত প্রবাসীদের নিবন্ধন কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ছাড়া পোস্টাল ব্যালট পেপার পাঠানো সম্ভব হবে না।
এছাড়া যে সকল দেশে নিবন্ধন চলছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, মিশর, মোজাম্বিক, লিবিয়া, মরিশাস, হংকং, ব্রাজিল, উগান্ডা, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, বতসোয়ানা, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, তানজানিয়া, সোমালিয়া, ঘানা, গিনি, মরক্কো, দক্ষিণ সুদান, চিলি, সিয়েরা লিওন, ইকুয়েডর, তাইওয়ান, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, গাম্বিয়া, পেরু, জিম্বাবুয়ে, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি।
উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে গত ১৮ নভেম্বর ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ নিবন্ধন অ্যাপ উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন। এতে প্রায় ১৫০ দেশে একসঙ্গে নিবন্ধনের সুযোগ পেলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা, যা চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
এদিকে অ্যাপ উদ্বোধনের পরের দিন (১৯ নভেম্বর) থেকে নিবন্ধন শুরু হয়ে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল দশটা পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের মোট নিবন্ধন করেছেন ৫২ হাজার ৪২৭ প্রবাসী।