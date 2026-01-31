শনিবার, ৩১ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:০৬ অপরাহ্ন
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

পূর্ব কঙ্গোতে খনিধসে নিহত ২ শতাধিক

  আপডেট সময়: শনিবার, ৩১ জানুয়ারী, ২০২৬
পূর্ব কঙ্গোতে খনিধসে নিহত ২ শতাধিক


ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর (ডিআরসি) পূর্বাঞ্চলে একটি কোলটান খনিধসে দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) এ তথ্য জানিয়েছেন উত্তর কিভু প্রদেশের বিদ্রোহী-নিযুক্ত গভর্নরের মুখপাত্র লুমুম্বা কাম্বেরে মুইসা। সংবাদসংস্থা রয়টার্সের বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।

খনিটি ২০২৪ সাল থেকে এম২৩ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) খনিধসের ঘটনাটি ঘটে। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত হতাহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

মুইসা বলেন, ‘এই ভূমিধসে দুই শতাধিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে খনিশ্রমিক, শিশু ও বাজারে কাজ করা নারীরাও রয়েছেন।’

প্রাদেশিক গভর্নরের এক উপদেষ্টা জানান, এখন পর্যন্ত অন্তত ২২৭ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

রুবায়া কোলটান খনিটি ২০২৪ সাল থেকে এম২৩ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিশ্বের মোট কোলটান উৎপাদনের প্রায় ১৫ শতাংশ জোগান দেয় এ খনি। কোলটান প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হয় ট্যানটালাম যা একটি তাপসহনশীল ধাতু, যা মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, মহাকাশযান যন্ত্রাংশ ও গ্যাস টারবাইনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

 





