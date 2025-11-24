মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৫৭ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজা পড়লেন যুবদল নেতা

  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৫
প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজা পড়লেন যুবদল নেতা


রাজবাড়ী: রাজবাড়ী সদর উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মো. তাজুল ইসলাম প্যারোলে মুক্তি পেয়ে পুলিশ পাহারায় তার বাবার নামাজে জানাজা পড়েছেন।

সোমবার (২৪শে নভেম্বর) বিকেলে তিনি নিজ বাড়িতে বাবার জানাজায় অংশ গ্রহন করেন তিনি। তাজুল ইসলাম সদর উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের দত্তপাড়া এলাকার মোমিন পাটুয়ারীর ছেলে।

রাজবাড়ী থানার ওসি মো. মাহামুদুর রহমান জানান, মো. তাজুল ইসলাম অস্ত্র মামলায় কারাগারে থাকা অবস্থায় রোববার রাতে তার বাবার মৃত্যু হয়। পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুলতানা আক্তারের অনুমতিক্রমে পুলিশের সতর্ক পাহারায় সোমবার বিকেলে তার বাবার জানাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। জানাজা শেষে তাকে আবার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৯ নভেম্বর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড় ও খানখানাপুর দত্তপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাজুল ইসলাম ও মো. আকাশ মোল্লাকে আটক করে যৌথবাহিনী। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি দেশি পিস্তল, ওয়ান শুটারগানের ছয়টি গুলি, পিস্তলের দুটি গুলি ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।





