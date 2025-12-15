সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:৪৭ অপরাহ্ন
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

প্রতিকূল আবহাওয়ায় ভারতে শতাধিক ফ্লাইট বাতিল

  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
প্রতিকূল আবহাওয়ায় ভারতে শতাধিক ফ্লাইট বাতিল


প্রতিকূল আবহাওয়ায় ভারতজুড়ে ১০৯টি ফ্লাইট বাতিল করেছে ইন্ডিগো। এতে দিল্লি, বেঙ্গালুরু, মুম্বাই এবং হায়দ্রাবাদসহ প্রধান বিমানবন্দরগুলোতে চলাচলে উল্লেখযোগ্য ব্যাঘাত ঘটেছে।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

ইন্ডিগো জানিয়েছে, খারাপ আবহাওয়ার কারণে ফ্লাইটের সময়সূচি প্রভাবিত হয়েছে এবং যাত্রীদের ভ্রমণের আগে তাদের ফ্লাইটের অবস্থা যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে ইন্ডিগো যাত্রীদের বিমানবন্দরে তাড়াতাড়ি যাত্রা করার জন্যও অনুরোধ করেছে, কারণ কম দৃশ্যমানতার কারণে সড়ক যান চলাচল এবং চলাচলে প্রভাব পড়েছে।

বিমান সংস্থাটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সকালে দীর্ঘ সময় ধরে কম দৃশ্যমানতার কারণে বিমান চলাচলে প্রভাব পড়েছে। ফলে দিনের বাকি সময় নিরাপদ এবং সঙ্গতিপূর্ণ কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য কিছু ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

ইন্ডিগো আরও জানিয়েছে, ফ্লাইট বাতিলের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমেলের মাধ্যমে আগে থেকেই জানানো হচ্ছে।





