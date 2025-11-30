প্রথমবারের মতো নীল মসজিদ পরিদর্শন করেছেন পোপ লিও

নির্বাচিত হওয়ার পর পোপ লিও চতুর্দশ প্রথমবারের মতো তুরস্কের ইস্তানবুলে নীল মসজিদ (সুলতান আহমেদ মসজিদ) পরিদর্শন করেছেন। সম্মান প্রদর্শনের অংশ হিসেবে তিনি জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করেন, তবে সেখানে কোনো প্রার্থনা করেননি।
স্থানীয় মুসলিম নেতাদের সঙ্গে মসজিদ পরিদর্শন শেষে মুয়াজ্জিন আশগিন তুনকা জানিয়েছেন, পোপকে প্রার্থনা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি শুধুমাত্র ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নেন। ভ্যাটিকান প্রথমে একটি ভুল বিবৃতি দিয়ে বলেছিল পোপ মসজিদে প্রার্থনা করেছেন, যা পরে সংশোধন করা হয়।
পোপ লিও হলেন নীল মসজিদ পরিদর্শনকারী তৃতীয় পোপ। এর আগে ২০০৬ সালে পোপ বেনেডিক্ট ষোড়শ এবং ২০১৪ সালে পোপ ফ্রান্সিস মসজিদে কিছুক্ষণ নীরবে প্রার্থনা করেছিলেন।
পরিদর্শনের পর পোপ স্থানীয় খ্রিষ্টান নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের আধ্যাত্মিক নেতা প্যাট্রিয়ার্ক বার্থোলোমিউর সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের গুরুত্বে গুরুত্বারোপ করেছেন।