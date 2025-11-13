প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ বিএনপির

ঢাকা: আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং একই দিনে গণভোট আয়োজনের ঘোষণা দেওয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন।
তিনি বলেন, ‘জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন ও গণভোটের যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পথে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।’
তিনি জানান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভা এ ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন ও প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
এছাড়া সভায় জুলাই জাতীয় সনদের উপর জনগণের সম্মতি যাচাইয়ের জন্য গণভোট আয়োজন এবং যত দ্রুত সম্ভব জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
মির্জা ফখরুল আরও বলেন, ‘বিএনপি বিশ্বাস করে—জনগণের অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছ ভোটের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনই জাতির দীর্ঘ রাজনৈতিক অচলাবস্থার সমাধান দিতে পারে।’ তিনি আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচন কমিশন ও সরকার সম্মিলিতভাবে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করবে।