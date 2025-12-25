শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:১৭ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

প্রধান উপদেষ্টাসহ সবার প্রতি তারেক রহমানের কৃতজ্ঞতা

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টাসহ সবার প্রতি তারেক রহমানের কৃতজ্ঞতা


ঢাকা: প্রধান উপদেষ্টাসহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাতে বিএনপি চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এবিএম আবদুস সাত্তার সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

এতে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচী সফল করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মাদ ইউনুস, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সিভিল প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, এসএসএফ, পিজিআর, বিজিবি, আনসার বাহিনী, সিএসএফসহ সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, ছাত্র, জনতা, শ্রমিক এবং সকল শ্রেণি-পেশার জনগণ ও সকল ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের প্রতি তারেক রহমান আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন তারেক রহমান।





