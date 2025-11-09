সোমবার, ১০ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:৪৩ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Manchester City crush Liverpool 3-0 to close in on Premier League leaders Arsenal | Football News Greek Woman Falls In Love With Indian Actor, Marries Him, Then Divorce Happens. Now, They’re Dating Each Other ‘সমন পাইনি, কোনো ফোন-ইমেইলও নেই’ দৌলতপুরে বিভিন্ন বাহিনীর সন্ত্রাসীদের ধরতে পদ্মার চরে, অপারেশন ফার্স্ট লাইট দেশে চলমান সব সংকট তৈরি করা নাটক, মানুষ ভোট দিতে চায়: মির্জা ফখরুল La Liga: Real Madrid settle for goalless draw, yet maintain their top position | Football News প্রাথমিকে ‘সংগীত’ ও ‘শারীরিক’ শিক্ষক পদ পুনর্বহালের দাবিতে সমাবেশ Why Sanju Samson to DC stopped at the last minute and reached CSK, again | Cricket News কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকা ১৩ জেলে উদ্ধার
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

প্রাথমিকে ‘সংগীত’ ও ‘শারীরিক’ শিক্ষক পদ পুনর্বহালের দাবিতে সমাবেশ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১৫ সময় দেখুন
প্রাথমিকে ‘সংগীত’ ও ‘শারীরিক’ শিক্ষক পদ পুনর্বহালের দাবিতে সমাবেশ


রাজবাড়ী: ‘সংগীত শিক্ষা অপরাধ নয়, এটি আমাদের শিশুর মৌলিক অধিকার’ স্লোগানে রাজবাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষায় সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক পদ পুনর্বহালের দাবিতে সাংস্কৃতিক আবহে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (৯ নভেম্বর) জেলা শহরের শহিদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলক ও ঐত্যিবাহী আজাদী ময়দানে রাজবাড়ী জেলার সাধারণ শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিককর্মীদের ব্যানারে এ প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সাংস্কৃতিক সংগঠক রেজওয়ান হোসেনের সমন্বয়ে সমাবেশে বক্তব্য দেন গোয়ালন্দ রাবেয়া ইদ্রিস মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল কাদের, সঙ্গীতশিল্পী সোহেল ভেঁড়ো, বাংলাদেশ বেতার শিল্পী ও সাংস্কৃতিককর্মী নাজমুল হক সাবু, কলেজ শিক্ষার্থী ফয়সাল আহম্মেদ প্রমুখ। এ সময় জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিককর্মী, সাহিত্যিক, সংগীতশিল্পী ও সাধারণ নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা কোনো বিলাসিতা নয়, বরং শিশুর মানসিক, নৈতিক ও সৃজনশীল বিকাশের মৌলিক উপাদান। সংগীত শেখায় অনুভব করা, সহানুভূতি গড়ে তোলা, আর শারীরিক শিক্ষা শেখায় শৃঙ্খলা, শক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। এই দু’টি বিষয় বাদ দিলে শিশুর বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই আন্দোলন কোনো একক গোষ্ঠীর নয়, বরং এই আন্দোলনটি প্রতিটি শিশুর, প্রতিটি অভিভাবকের, প্রতিটি নাগরিকের ন্যায্য অধিকার রক্ষার আন্দোলন।

এ সময় সবার স্বার্থের এ আন্দোলনে সবাইকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান তারা।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘সমন পাইনি, কোনো ফোন-ইমেইলও নেই’

‘সমন পাইনি, কোনো ফোন-ইমেইলও নেই’

সুদানের গণহত্যা বন্ধে বৈশ্বিক সংহতির আহ্বান হিউম্যানি ওয়াচের

সুদানের গণহত্যা বন্ধে বৈশ্বিক সংহতির আহ্বান হিউম্যানি ওয়াচের

রাকসুর পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের ফুটবল ও ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান

রাকসুর পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের ফুটবল ও ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান

ঢাবিতে ‘ইকবাল-নজরুল দর্শন’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু

ঢাবিতে ‘ইকবাল-নজরুল দর্শন’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু

প্রত্যেকেরই পোশাকের স্বাধীনতা রয়েছে: রাবি প্রশাসন

প্রত্যেকেরই পোশাকের স্বাধীনতা রয়েছে: রাবি প্রশাসন

ইবিতে ‘মানবতা ও ইসলাম’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইবিতে ‘মানবতা ও ইসলাম’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST