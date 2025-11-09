প্রাথমিকে ‘সংগীত’ ও ‘শারীরিক’ শিক্ষক পদ পুনর্বহালের দাবিতে সমাবেশ

রাজবাড়ী: ‘সংগীত শিক্ষা অপরাধ নয়, এটি আমাদের শিশুর মৌলিক অধিকার’ স্লোগানে রাজবাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষায় সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক পদ পুনর্বহালের দাবিতে সাংস্কৃতিক আবহে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার (৯ নভেম্বর) জেলা শহরের শহিদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলক ও ঐত্যিবাহী আজাদী ময়দানে রাজবাড়ী জেলার সাধারণ শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিককর্মীদের ব্যানারে এ প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
সাংস্কৃতিক সংগঠক রেজওয়ান হোসেনের সমন্বয়ে সমাবেশে বক্তব্য দেন গোয়ালন্দ রাবেয়া ইদ্রিস মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল কাদের, সঙ্গীতশিল্পী সোহেল ভেঁড়ো, বাংলাদেশ বেতার শিল্পী ও সাংস্কৃতিককর্মী নাজমুল হক সাবু, কলেজ শিক্ষার্থী ফয়সাল আহম্মেদ প্রমুখ। এ সময় জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিককর্মী, সাহিত্যিক, সংগীতশিল্পী ও সাধারণ নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা কোনো বিলাসিতা নয়, বরং শিশুর মানসিক, নৈতিক ও সৃজনশীল বিকাশের মৌলিক উপাদান। সংগীত শেখায় অনুভব করা, সহানুভূতি গড়ে তোলা, আর শারীরিক শিক্ষা শেখায় শৃঙ্খলা, শক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। এই দু’টি বিষয় বাদ দিলে শিশুর বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই আন্দোলন কোনো একক গোষ্ঠীর নয়, বরং এই আন্দোলনটি প্রতিটি শিশুর, প্রতিটি অভিভাবকের, প্রতিটি নাগরিকের ন্যায্য অধিকার রক্ষার আন্দোলন।
এ সময় সবার স্বার্থের এ আন্দোলনে সবাইকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান তারা।