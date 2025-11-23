প্রাথমিক প্রার্থী তালিকায় ভিপি ১২ ও জিএস ১১ জন

ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জকসু) বিভিন্ন পদে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, সহসভাপতি (ভিপি) ১২ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ১১ জন, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) ১৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।
রোববার (২৩ নভেম্বর) জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে এ বলা হয়েছে যে, সংক্ষুদ্ধ প্রার্থীরা এই তালিকা প্রকাশের তারিখ থেকে একদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির কাছে আপিল করতে পারবেন।
প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, অন্যান্য পদে মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন যথাক্রমে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক পদে চার জন, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ১৩, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক নয় জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ছয় জন, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে পাঁচ জন, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক আট জন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক নয় জন, ক্রীড়া সম্পাদক পাঁচ জন, পরিবহণ সম্পাদক সাত জন, সমাজসেবা সম্পাদক ১৪, পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক ১০ ও নির্বাহী সদস্য পদে ২৮ জন।