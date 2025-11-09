প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরে পেলেন বিএনপির বহিষ্কৃত ৪০ নেতা

ঢাকা: বিভিন্ন সময় দল থেকে বহিষ্কার হওয়া ও স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা ৪০ নেতার পদ ফিরিয়ে দিয়েছে বিএনপি।
রোববার (৯ নভেম্বর) বিকালে বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভীর সই করা দুটি পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বহিষ্কৃত নেতা-কর্মীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।
প্রথম বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যারা প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরে পেলেন, তারা হলেন- ১ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা সৈয়দ তৌফিকুল হাদী ও মুফতি কমর উদ্দীন কামু; ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিঠু; ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মো. কামাল মিয়া, খালেদ আকবর চৌধুরী, আমিনুর রহমান খোকন ও শাহেদ সিরাজ; ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা ফরহাদ চৌধুরী শামীম; ১০ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মো. সাঈদুর রহমান জুবের;
১১ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আব্দুর রহিম মতছির; ১৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম মুনিম; ১৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মো. মুজিবুর রহমান; ১৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা এ বি এম জিল্লুর রহমান উজ্জ্বল ও সালমান চৌধুরী শাম্মী; ২২ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা বদরুল আজাদ রানা; ২৩ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মামুনুর রহমান মামুন; ২৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা হুমায়ুন কবির সুহিন; ২৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট রুকশানা বেগম শাহনাজ; ২৬ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা সেলিম আহমদ রনি; ২৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আলী আব্বাস; ২৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা গোলাম মোস্তফা কামাল ও সাহেদ খান স্বপন; ৩০ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা জাবেদ আমিন সেলিম, রাজু মিয়া ও সানর মিয়া।
৩১ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মো. আব্দুল মুকিত; ৩২ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট হেদায়েত হোসেন তানভীর ও দুলাল আহমদ; ৩৩ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা গউছ উদ্দিন পাখী ও দেলওয়ার হোসেন নাদিম; ৩৭ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা দিলওয়ার হোসেন জয়; ৩৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা উসমান হারুন পনির; ৩৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আলতাফ হোসেন সুমন; ৪০ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আব্দুল হাছিব;
৪২ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা সুমন আহমদ সিকদার; ২২, ২৩, ২৪ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সালেহা কবির শেলী; ১০, ১১, ১২ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের রুহেনা বেগম মুক্তা ও অ্যাডভোকেট জহুরা জেসমিন; ১৬, ১৭, ১৮ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কামরুন নাহার পিন্নিসহ ২ নং ওয়ার্ডের নেহার রঞ্জন পুরকায়স্থ।
ইতোপূর্বে বহিষ্কৃত উপরে উল্লেখিত নেতা-কর্মীরা বিগত সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।
অপর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এর আগে পঞ্চগড় জেলাধীন তেঁতুলিয়া উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতানা রাজিয়া ব্যক্তিগত কারণে স্বেচ্ছায় দল থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলে তার প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।