প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিতের বিরুদ্ধে আপিল করবে ইসলামী আন্দোলন

ঢাকা: আসন্ন নির্বাচনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কিছু প্রার্থীর মনোনয়ন প্রাথমিকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে আপিল করা হবে বলে জানিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ।
শনিবার ( ৩ জানুয়ারি) বিকালে অনুষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নির্বাচন মনিটরিং সেলের বৈঠকে তিনি এ কথা জানান।
বৈঠকে শেখ ফজলে বারী মাসউদ বলেন, সমঝোতার আলোচনা চলমান আছে। দ্রুততম সময়ে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। একই সাথে সর্বোচ্চ আসনে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যাবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহকারী মহাসচিব কেএম আতিকুর রহমান, মাওলানা আহমদ আব্দুল কাইয়ুম, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুন্তাসির আহমদ, মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাকী, মাওলানা আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।