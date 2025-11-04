মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:১৯ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

প্রার্থী তালিকায় নেই রুহুল কবির রিজভী!

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৫
প্রার্থী তালিকায় নেই রুহুল কবির রিজভী!


ঢাকা: আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৩৭টি আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। তবে, এ তালিকায় নেই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার নাম।

বিশেষ করে আলোচনায় রয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কুড়িগ্রাম-২ আসনে তার মনোনয়ন পাওয়ার জোর সম্ভাবনা ছিল। স্থানীয়ভাবে এ বিষয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনা চলছিল। তবে ঘোষিত তালিকায় ওই আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন সোহেল হোসেন কায়কোবাদ।

রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই রুহুল কবির রিজভী ছিলেন আলোচনায়। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন’-এর মাধ্যমে রাজনীতিতে যুক্ত হন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল (জাসদ) গঠিত হলে তাতে যোগ দেন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রচার সম্পাদক, পরে সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি) নির্বাচিত হন তিনি। বিএনপির কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার পর থেকে রুহুল কবির রিজভী দলীয় মুখপাত্র ও আন্দোলন-সংগ্রামের সামনের সারির নেতা হিসেবে পরিচিতি পান।

দলের সর্বশেষ ঘোষিত প্রাথমিক প্রার্থী তালিকায় তার নাম না থাকায় বিএনপি বা রিজভী আহমেদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে দলীয় সূত্র বলছে, এটি কেবল প্রাথমিক তালিকা; প্রয়োজন হলে এতে পরিবর্তন বা সংযোজন আসতে পারে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।





