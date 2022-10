প্রায় ২ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা – News18 Bangla

#কলকাতা: প্রায় দু ঘণ্টা পর স্বাভাবিক হচ্ছে WhatsApp পরিষেবা। ব্যবহারকারীরা তাঁদের সমস্ত পুরানো মেসেজ পেতে শুরু করেছে, আর ধীরে ধীরে পাঠাতেও পারছেন মেসেজ। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ হঠাৎ করেই গোলমাল শুরু হয়েছিল হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবায়। মনে করা হচ্ছে যে এই সমস্যা বিশ্বব্যাপী ঘটে ছিল। য়েবসাইট ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম, Downdetector জানিয়েছে, মুম্বাই, দিল্লি, কলকাতা, ও লখনউ এর হোয়াটসঅ্যাপ মতো বড় শহরগুলি ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অ্যান্ড্রয়েড, iOS এবং ওয়েব তিনটি ভার্সনেই ব্যবহারকারীদের অ্যাপে এই সমস্যাটি দেখা দিয়েছিল। পরিষেবা বন্ধ হওয়ার পর হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীরা নতুন কোনও মেসেজ পাচ্ছিলেন না। সেই সঙ্গে ব্যবহারকারীদের মেসেজ পাঠাতেও অসুবিধা হচ্ছিল। অ্যাপটি খুললে ব্যবহারকারীরা ‘Connecting’-এর একটি পপ-আপ দেখতে পাচ্ছিলেন। হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েবও কানেক্টও করা যাচ্ছিল না। বন্ধ ছিল ভিডিও কল, গ্রুপ চ্যাটও।

Partial restoration of WhatsApp services appears to have begun in some cities of India pic.twitter.com/85DYUxBz7N

— ANI (@ANI) October 25, 2022