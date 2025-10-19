প্রেমঘটিত কারণে জবি ছাত্রদল নেতা খুন— ধারণা সহপাঠীদের

ঢাকা: টিউশনি করাতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা ও পরিসংখ্যান বিভাগের ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী জুবায়েদ হোসেন। তার এই হত্যাকাণ্ডকে প্রেমঘটিত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন সহপাঠীরা।
জুবায়েদের বন্ধু কৌশিক বলেন, ‘হঠাৎ আমার মেসেঞ্জারে রিকোয়েস্ট আসে। আমি অ্যাকসেপ্ট করলে একটি মেয়ে কল দেন। কল দিয়ে বলেন জুবায়েদ স্যারকে মারা হয়েছে। এর আগেই কথাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জেনে যায়।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানান, আমরা ধারণা করছি, প্রেমঘটিত কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে। মেয়ের বয়ফ্রেন্ড হয়তো পরিকল্পিতভাবে জুবায়েদকে হত্যা করেছে।
এ বিষয়ে লালবাগ থানার ডিসি মল্লিক আহসান উদ্দিন সামি জানান, ‘আমরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে আশ্বস্ত করছি যে, আমরা দ্রুত এই কাজ শেষ করব। আমরা আমাদের কথা কাজে প্রমাণ করব।’
উল্লেখ্য, নিহত জুবায়েদ জবি ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি জবিস্থ কুমিল্লা জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতির সভাপতি ছিলেন।