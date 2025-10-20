মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:০১ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ফরিদপুর জেলা যুবদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে শোকজ

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর, ২০২৫
ফরিদপুর জেলা যুবদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে শোকজ


ফরিদপুর: ফরিদপুরে গুরুত্বপূণ সাংগঠনিক দায়িত্বে থেকেও জেলা যুবদলের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় শৈথিল্য প্রদর্শন করায় বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ায় জেলা যুবদলের সভাপতি মো. রাজিব হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর হোসেনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার ( ২০ অক্টোবর ) রাতে জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া সই করা চিঠিতে এ তথ্য জানা গেছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, সংগঠনের শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন এর সম্মুখে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রোববার (১৯ অক্টোবর) বিকেলে ফরিদপুর সদর উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের পরমানন্দপুর বাজারে গণসংযোগে ফরিদপুর সদর আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এ কে আজাদের গাড়ি বহরে হামলা করে স্থানীয় যুবদল নেতাকর্মীরা। এ সময় ডিবি পুলিশের একটি গাড়ি ও এ কে আজাদের বহরের একটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ঘটনার একদিন পরে এই কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হলো।





