ফিলিস্তিনি পাসপোর্টধারীসহ আরও ৫ দেশের ওপর ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরও পাঁচটি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। একই সঙ্গে আরও ১৫টি দেশের ওপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে বলে সংবাদসংস্থা রয়টার্সের বরাতে জানা গেছে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বুরকিনা ফাসো, মালি, নাইজার, দক্ষিণ সুদান ও সিরিয়ার নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। পাশাপাশি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জারি করা পাসপোর্ট বা নথিতে ভ্রমণকারীরাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বেন।
অন্যদিকে অ্যাঙ্গোলা, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, বেনিন, ডোমিনিকা, গ্যাবন, গাম্বিয়া, আইভরি কোস্ট, মালাউই, মৌরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, তানজানিয়া, টোঙ্গা, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ের নাগরিকদের ক্ষেত্রে আংশিক সীমাবদ্ধতা কার্যকর হবে।
ওয়াশিংটন ডিসিতে থ্যাঙ্কসগিভিং ছুটির সময় দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলিবর্ষণের ঘটনায় এক আফগান নাগরিকের গ্রেফতারের পর এ ধরনের পদক্ষেপ আরও জোরদার করা হয়েছে।
তবে যাদের এরই মধ্যে বৈধ ভিসা রয়েছে, যারা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা (গ্রিন কার্ডধারী), কূটনীতিক বা ক্রীড়াবিদদের মতো নির্দিষ্ট ভিসা শ্রেণির আওতাভুক্ত, অথবা যাদের প্রবেশ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত তারা এই নিষেধাজ্ঞা থেকে অব্যাহতি পাবেন।
এর আগে চলতি বছরের জুনে ট্রাম্প ঘোষণা দেন যে ১২টি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা এবং আরও সাতটি দেশের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হবে। সে তালিকায় আফগানিস্তান, মিয়ানমার, চাদ, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইয়েমেন ছিল। পাশাপাশি বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান ও ভেনেজুয়েলার ওপর কঠোর নজরদারি আরোপ করা হয়।
হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, সম্প্রসারিত এই নিষেধাজ্ঞা ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে এবং তা পর্যটন ও অভিবাসন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।
এর আগে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের পাসপোর্টধারীদের জন্য ব্যবসা, কাজ, শিক্ষা বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আসা সীমাবদ্ধ ছিল। নতুন সিদ্ধান্তে সেই পাসপোর্টধারীদের যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, পশ্চিম তীর ও গাজায় সক্রিয় কিছু গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠন এবং তারা মার্কিন নাগরিক হত্যায় জড়িত।