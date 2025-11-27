শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ০২:৪৫ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ফুলের তোড়া পাঠালেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর, ২০২৫
ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী–পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দুটি ফুলের তোড়া পাঠানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাতে গুলশানস্থ বিএনপি চেয়ারপারসন কার্যালয়ে ঢাকাস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্মকর্তারা তোড়াগুলো পৌঁছে দেন।

ফুলের তোড়া গ্রহণ করেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব জনাব এ বি এম আব্দুস সাত্তার।

বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শাইরুল কবির খান। তিনি জানান, বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় পাকিস্তান সরকারের এই উদ্যোগ কূটনৈতিক সৌজন্যের অংশ হিসেবে এসেছে।

উল্লেখ্য, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এভারকেয়ার হাসপাতালে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।





