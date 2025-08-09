ফেনী জেলা- ফুলগাজী উপজেলা ২ আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার।

বিশেষ প্রতিনিধি
ফুলগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সেরাজুল হক আজাদ (৫২) ও উপজেলার আমজাদহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবাদ উল্যাহ (৫০)কে গ্রে-ফতার করেছে। শুক্রবার (৮ আগষ্ট) দিবাগত রাতে উপজেলার জিএমহাট ইউনিয়নের লক্ষীপুর ও আমজাদহাট ইউনিয়নের মনিপুর এলাকা থেকে তাদের দুজনকে পৃথকভাবে গ্রে-ফতার করা হয়।
পু’লিশ জানায়, তাদের বি-রুদ্ধে ফুলগাজীতে বিএনপির অফিস ভাং*চুর ও বি-স্ফো-রক দ্রব্য আ/ইনে মা-মলা রয়েছে। শনিবার দুপুরে তাদেরকে ফেনীর আদালতের মাধ্যমে কা-রাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।