শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  বাংলাদেশ

ফেনী জেলা- ফুলগাজী উপজেলা ২ আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার।

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ৯:৪২ অপরাহ্ণ
ফেনী জেলা- ফুলগাজী উপজেলা ২ আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার।

বিশেষ প্রতিনিধি

ফুলগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সেরাজুল হক আজাদ (৫২) ও উপজেলার আমজাদহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবাদ উল্যাহ (৫০)কে গ্রে-ফতার করেছে। শুক্রবার (৮ আগষ্ট) দিবাগত রাতে উপজেলার জিএমহাট ইউনিয়নের লক্ষীপুর ও আমজাদহাট ইউনিয়নের মনিপুর এলাকা থেকে তাদের দুজনকে পৃথকভাবে গ্রে-ফতার করা হয়।
পু’লিশ জানায়, তাদের বি-রুদ্ধে ফুলগাজীতে বিএনপির অফিস ভাং*চুর ও বি-স্ফো-রক দ্রব্য আ/ইনে মা-মলা রয়েছে। শনিবার দুপুরে তাদেরকে ফেনীর আদালতের মাধ্যমে কা-রাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

