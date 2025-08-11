ফেনী জেলা সোনাগাজী উপজেলা – সোনাপুর বাজার থেকে কিশোর গ্যাং ৬ সদস্য কে গ্রেফতার করছে সোনাগাজী পুলিশ।

বিশেষ প্রতিনিধি
১০ আগস্ট সন্ধ্যা ০৭.৩০ ঘটিকায় ০৬ জন কিশোর গ্যাং সদস্যকে আটক করেছে সোনাগাজী মডেল থানা পুলিশ। অফিসার ইনচার্জ বায়েজীদ আকনের নেতৃত্বে এক বিশেষ অভিযানে তাদেরকে আটক করা হয়।
এ সময় আটককৃতদের নিকট থেকে দুইটি সুইচ গিয়ার টিপ ছোরা, তিনটি ব্রেসলেট এবং একটি সানগ্লাস উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক ভাবে জানা যায় তাহারা এলাকায় দাঙ্গা হাঙ্গামা ও ত্রাস সৃষ্টি সহ নানা অপরাধ কর্মে লিপ্ত আছে। অভিযানকালে বিভিন্ন জনসমাগম স্থলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দেহ তল্লাশি করা হয়। পরবর্তীতে আটককৃতদের বিধি মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
আটককৃত কিশোর গ্যাং সদস্যদের নাম ঠিকানাঃ
১। আসিফ (২৪)), পিতা-করিমুল হক, সাং-সোনাপুর,
২। সৈকত (২০), পিতা-নুর আলম, সাং-চর ডুব্বা,
৩। রাজু (২০), পিতা-আব্দুল হক, সাং-চর লামছি,
৪। জাহেদ (২১), পিতা-নুরুল আফছার,সাং-চর সোনাপুর, ৫। সাগর (১৯), পিতা-রুবেল, সাং-দক্ষিন সোনাপুর, ৬। তৌহিদুল ইসলাম প্রঃ শিপন (২১), পিতা-নিজাম উদ্দিন, সাং-পূর্ব সুজাপুর, সর্ব থানা- সোনাগাজী, জেলা-ফেনী।