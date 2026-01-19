ফেসবুকে ভিডিও সেভ ও আনসেভ করার সহজ নিয়ম

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক স্ক্রল করার সময় প্রায়ই আমাদের সামনে শিক্ষামূলক বা বিনোদনধর্মী ভিডিও আসে। অনেক সময় সময়ের অভাবে ভিডিওটি তাৎক্ষণিক দেখা সম্ভব হয় না। ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে ফেসবুকে রয়েছে ‘সেভ’ (Save) ফিচার, যা ভিডিওটি পরে দেখার সুযোগ করে দেয়। তবে অনেকেই ভিডিও সেভ করার পর তা খুঁজে পান না কিংবা অপ্রয়োজনীয় ভিডিও সরাতে পারেন না।
আসুন জেনে নিন ফেসবুকে ভিডিও ব্যবস্থাপনা করার সহজ পদ্ধতি:
ভিডিও সেভ করবেন যেভাবে
* ভিডিওটির ওপরের ডান কোণায় থাকা থ্রি-ডট (Three-dot) মেনুতে ক্লিক করুন।
* প্রদর্শিত অপশনগুলো থেকে ‘Save Video’ বাটনটি নির্বাচন করুন।
* ভিডিওটি সরাসরি আপনার সেভড লিস্টে জমা হয়ে যাবে। আপনি চাইলে এটি নির্দিষ্ট কোনো ফোল্ডার বা কালেকশনেও রাখতে পারেন।
সেভ করা ভিডিও খুঁজে পাবেন যেখানে
* ফেসবুক অ্যাপের মেনু আইকনে (তিনটি সমান্তরাল রেখা বা প্রোফাইল ছবি) ক্লিক করুন।
* সেখান থেকে ‘Saved’ অপশনটি বেছে নিন। এখানে আপনার সেভ করা সব ভিডিও ও পোস্টের তালিকা পাওয়া যাবে।
* কম্পিউটার বা ব্রাউজার ব্যবহার করলে বাম পাশের মেনুবার থেকে সরাসরি ‘Saved’ লিংকে ক্লিক করলেই সব ভিডিও দেখা যাবে।
ভিডিও আনসেভ বা তালিকা থেকে সরানোর নিয়ম:
* প্রথমে আপনার ‘Saved’ অপশনে যান।
* যে ভিডিওটি সরাতে চান, তার পাশে থাকা থ্রি-ডট মেনুতে ক্লিক করুন।
* এরপর ‘Unsave’ অথবা ‘Remove from items’ অপশনটি সিলেক্ট করলেই ভিডিওটি তালিকা থেকে মুছে যাবে।
কালেকশন তৈরির সুবিধা
ভিডিওগুলোকে রান্নাবান্না, ভ্রমণ বা সংবাদ-এমন ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে সাজিয়ে রাখতে ফেসবুক ‘কালেকশন’ তৈরির সুযোগ দেয়। ভিডিও সেভ করার সময়ই ‘Add to Collection’ অপশন ব্যবহার করে আপনি নতুন ফোল্ডার তৈরি করতে পারেন। এতে হাজারো ভিডিওর ভিড়ে আপনার প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ভিডিওটি খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ হয়।
সতর্কতা: মনে রাখবেন, ফেসবুকে ভিডিও সেভ করার অর্থ এই নয় যে এটি আপনার ফোনের গ্যালারিতে ডাউনলোড হয়েছে। ভিডিওটি কেবল ফেসবুক অ্যাপের ভেতরেই সংরক্ষিত থাকে। যদি মূল আপলোডকারী ভিডিওটি ফেসবুক থেকে মুছে ফেলেন, তবে আপনার সেভড লিস্ট থেকেও সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হারিয়ে যাবে।
পরিশেষ: ফেসবুকের সেভ ফিচারটি ব্যবহার করে আপনি আপনার প্রিয় কনটেন্টগুলো হাতের নাগালে রাখতে পারেন। সঠিক পদ্ধতিতে ভিডিও সেভ ও কালেকশন ব্যবহার করলে সময় বাঁচার পাশাপাশি তথ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব।