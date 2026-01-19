সোমবার, ১৯ জানুয়ারী ২০২৬, ০৫:৫২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Pandya Store Star Shiny Doshi Joins The 50 Show, Marking Her Return To TV | Television News Drama at AFCON final: Players walk off, Panenka missed, and Senegal lift trophy – Watch | Football News Rajinikanth Said ‘No’, These 5 Rejected Films Turned 4 Other Stars Into Superstars Raised among doctors and professors, Aman Mokhade leads Vidarbha to Vijay Hazare glory | Exclusive | Cricket News প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এনসিপির বৈঠক বিকেলে Barclays and Nike unveiled as London Spirit’s first commercial partners | Cricket News BTS World Tour: Why Korean Hotels Are Cancelling Fans’ Reservations | Korean News ফেসবুকে ভিডিও সেভ ও আনসেভ করার সহজ নিয়ম মার্কিন ভিসা পেতে বন্ড জমার তারিখ প্রকাশ শাকসু নির্বাচন স্থগিত – Corporate Sangbad
প্রচ্ছদ
প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

ফেসবুকে ভিডিও সেভ ও আনসেভ করার সহজ নিয়ম

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৯ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৯ সময় দেখুন
ফেসবুকে ভিডিও সেভ ও আনসেভ করার সহজ নিয়ম


সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক স্ক্রল করার সময় প্রায়ই আমাদের সামনে শিক্ষামূলক বা বিনোদনধর্মী ভিডিও আসে। অনেক সময় সময়ের অভাবে ভিডিওটি তাৎক্ষণিক দেখা সম্ভব হয় না। ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে ফেসবুকে রয়েছে ‘সেভ’ (Save) ফিচার, যা ভিডিওটি পরে দেখার সুযোগ করে দেয়। তবে অনেকেই ভিডিও সেভ করার পর তা খুঁজে পান না কিংবা অপ্রয়োজনীয় ভিডিও সরাতে পারেন না।

আসুন জেনে নিন ফেসবুকে ভিডিও ব্যবস্থাপনা করার সহজ পদ্ধতি:

ভিডিও সেভ করবেন যেভাবে

* ভিডিওটির ওপরের ডান কোণায় থাকা থ্রি-ডট (Three-dot) মেনুতে ক্লিক করুন।

* প্রদর্শিত অপশনগুলো থেকে ‘Save Video’ বাটনটি নির্বাচন করুন।

* ভিডিওটি সরাসরি আপনার সেভড লিস্টে জমা হয়ে যাবে। আপনি চাইলে এটি নির্দিষ্ট কোনো ফোল্ডার বা কালেকশনেও রাখতে পারেন।

সেভ করা ভিডিও খুঁজে পাবেন যেখানে

* ফেসবুক অ্যাপের মেনু আইকনে (তিনটি সমান্তরাল রেখা বা প্রোফাইল ছবি) ক্লিক করুন।

* সেখান থেকে ‘Saved’ অপশনটি বেছে নিন। এখানে আপনার সেভ করা সব ভিডিও ও পোস্টের তালিকা পাওয়া যাবে।

* কম্পিউটার বা ব্রাউজার ব্যবহার করলে বাম পাশের মেনুবার থেকে সরাসরি ‘Saved’ লিংকে ক্লিক করলেই সব ভিডিও দেখা যাবে।

ভিডিও আনসেভ বা তালিকা থেকে সরানোর নিয়ম:

* প্রথমে আপনার ‘Saved’ অপশনে যান।

* যে ভিডিওটি সরাতে চান, তার পাশে থাকা থ্রি-ডট মেনুতে ক্লিক করুন।

* এরপর ‘Unsave’ অথবা ‘Remove from items’ অপশনটি সিলেক্ট করলেই ভিডিওটি তালিকা থেকে মুছে যাবে।

কালেকশন তৈরির সুবিধা

ভিডিওগুলোকে রান্নাবান্না, ভ্রমণ বা সংবাদ-এমন ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে সাজিয়ে রাখতে ফেসবুক ‘কালেকশন’ তৈরির সুযোগ দেয়। ভিডিও সেভ করার সময়ই ‘Add to Collection’ অপশন ব্যবহার করে আপনি নতুন ফোল্ডার তৈরি করতে পারেন। এতে হাজারো ভিডিওর ভিড়ে আপনার প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ভিডিওটি খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ হয়।

সতর্কতা: মনে রাখবেন, ফেসবুকে ভিডিও সেভ করার অর্থ এই নয় যে এটি আপনার ফোনের গ্যালারিতে ডাউনলোড হয়েছে। ভিডিওটি কেবল ফেসবুক অ্যাপের ভেতরেই সংরক্ষিত থাকে। যদি মূল আপলোডকারী ভিডিওটি ফেসবুক থেকে মুছে ফেলেন, তবে আপনার সেভড লিস্ট থেকেও সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হারিয়ে যাবে।

পরিশেষ: ফেসবুকের সেভ ফিচারটি ব্যবহার করে আপনি আপনার প্রিয় কনটেন্টগুলো হাতের নাগালে রাখতে পারেন। সঠিক পদ্ধতিতে ভিডিও সেভ ও কালেকশন ব্যবহার করলে সময় বাঁচার পাশাপাশি তথ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Pandya Store Star Shiny Doshi Joins The 50 Show, Marking Her Return To TV | Television News

Pandya Store Star Shiny Doshi Joins The 50 Show, Marking Her Return To TV | Television News

Rajinikanth Said ‘No’, These 5 Rejected Films Turned 4 Other Stars Into Superstars

Rajinikanth Said ‘No’, These 5 Rejected Films Turned 4 Other Stars Into Superstars

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এনসিপির বৈঠক বিকেলে

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এনসিপির বৈঠক বিকেলে

BTS World Tour: Why Korean Hotels Are Cancelling Fans’ Reservations | Korean News

BTS World Tour: Why Korean Hotels Are Cancelling Fans’ Reservations | Korean News

মার্কিন ভিসা পেতে বন্ড জমার তারিখ প্রকাশ

মার্কিন ভিসা পেতে বন্ড জমার তারিখ প্রকাশ

শাকসু নির্বাচন স্থগিত – Corporate Sangbad

শাকসু নির্বাচন স্থগিত – Corporate Sangbad

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST