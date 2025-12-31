ফেসবুক পোস্টে অনাকাঙ্ক্ষিত মন্তব্য বন্ধের উপায়

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে অনেক সময় ব্যক্তিগত বা পাবলিক পোস্টে অনাকাঙ্ক্ষিত মন্তব্যের কারণে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। আপনি চাইলেই ফেসবুকের প্রাইভেসি সেটিংস ব্যবহার করে খুব সহজেই এখন নিয়ন্ত্রণ করা যায় আপনার পোস্টে কে মন্তব্য করতে পারবেন আর কে পারবেন না।
আসুন জেনে নেই ফেসবুক পোস্টে কমেন্ট নিয়ন্ত্রণের সহজ উপায়-
* পোস্ট নির্বাচন: প্রথমে আপনার প্রোফাইল বা পেজ থেকে সেই পোস্টটি খুঁজে বের করুন যেটির কমেন্ট আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে চান।
* মেনু অপশন: পোস্টের উপরের ডানদিকে থাকা তিনটি ডট (…) আইকনে ক্লিক বা ট্যাপ করুন।
* সেটিংস পরিবর্তন: প্রদর্শিত তালিকা থেকে ‘Who can comment on your post?’ (কে আপনার পোস্টে কমেন্ট করতে পারবে?) অপশনটি বেছে নিন।
* অডিয়েন্স নির্ধারণ: এখানে আপনি তিনটি অপশন পাবেন:
Profiles and Pages you mention: এটি সিলেক্ট করলে শুধুমাত্র আপনি যাদের মেনশন (Tag) করেছেন তারাই কমেন্ট করতে পারবে।
Friends: এটি সিলেক্ট করলে শুধুমাত্র আপনার ফ্রেন্ডলিস্টে থাকা বন্ধুরাই কমেন্ট করতে পারবেন।
Public: এটি ডিফল্ট হিসেবে থাকে, যা পরিবর্তন করলে আপনার পোস্টটি অনাকাঙ্ক্ষিত মন্তব্য থেকে নিরাপদ থাকবে।
ফেসবুক গ্রুপের পোস্টের ক্ষেত্রে নিয়ম-
আপনি যদি কোনো ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিন হন কিংবা নিজের করা কোনো পোস্টের কমেন্ট পুরোপুরি বন্ধ করতে চান, তবে প্রক্রিয়াটি আরও সহজ:
সংশ্লিষ্ট গ্রুপের পোস্টটির ডানদিকের তিনটি ডট (…) আইকনে ক্লিক করুন।
তালিকা থেকে সরাসরি ‘Turn off commenting’ (কমেন্ট বন্ধ করুন) অপশনটি নির্বাচন করুন।এর ফলে ওই পোস্টে আর কেউ নতুন করে কোনো মন্তব্য করতে পারবে না।