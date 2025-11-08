শনিবার, ০৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:২৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Shocking revelation! How Shah Rukh Khan saved Cheteshwar Pujara’s career | Cricket News ‘Thalapathy Kacheri’ From Vijay’s Jana Nayagan Is OUT; Anirudh’s Electrifying Tribute To The Superstar Wins Hearts | Tamil Cinema News 2026 Grammys Nominations: Yungblud Says ‘So Lucky to Do This’ While Cardi B Calls It A Dream | Hollywood News Sudhanshu Pandey Finally Addresses Anupamaa Exit, Says ‘I Feel Blessed Yet Scared’ | Television News ‘I was preparing …’: Abhishek Sharma reveals planning behind Player of the Series show in Australia | Cricket News লিবিয়া থেকে এক মাসে দেশে ফিরলেন ৯২৮ বাংলাদেশি ফ্যাসিবাদের উত্থান আর সম্ভব নয়: নওশাদ জমির ইসলামী আন্দোলনের নেতার ছবি ভুলভাবে ব্যবহারের প্রতিবাদ ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরহি নিহত ‘Still feels just as special every time I see it’: Harmanpreet Kaur on India’s historic Women’s World Cup triumph | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ফ্যাসিবাদের উত্থান আর সম্ভব নয়: নওশাদ জমির

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ৮ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৮ সময় দেখুন
ফ্যাসিবাদের উত্থান আর সম্ভব নয়: নওশাদ জমির


পঞ্চগড়: পঞ্চগড়ে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির আর্ন্তজাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নওশাদ জমির বলেছেন, ‘কেউ কেউ বলছেন আগামী ১০-১৩ নভেম্বর নাকি বাংলাদেশ অচল করে দেবে। এ ব্যাপারে আমি একটা কথা বলতে চাই, বাংলাদেশের মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে গত বছর একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশের যাদেরকে আমরা ফ্যাসিস্ট শক্তি বলি, সেই ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয় হয়েছে। আমি বিশাস করিনা এমন কিছু আর বাংলাদেশে করা সম্ভব যাতে করে আবার ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান হবে।’

শনিবার (৮ নভেম্বর) বিকেলে পঞ্চগড় চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি মিলনায়তনে পঞ্চগড়-১ আসনের অর্ন্তভূক্ত ২৩টি ইউনিয়নের বিএনপির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আসনভিত্তিক তৃণমূল প্রতিনিধি সভায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের মানুষ স্বৈরাচার ব্যবস্থাকে চিরদিনের জন্য বিদায় করার জন্য এত রক্ত দিয়েছে এবং এত বছর ধরে সংগ্রাম করেছে। কাজেই আমি বিশ্বাস করি আমরা গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা গণতন্ত্রকামী দেশ হিসেবে নিজেদেরকে সারাবিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হব। কাজেই আমাদের গণতন্ত্রের পথযাত্রাকে কেউ রুদ্ধ করতে পারবে বলে বিশ্বাস করিনা।’

তিনি আরো বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ ১৭ বছর ধরে ভোট দিতে পারেনি, এবার পারবে ইনশাল্লাহ। এবার আমাদের প্রচারণাতে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। আগামীতে বিএনপি সরকার গঠন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পঞ্চগড়ের চা শ্রমিকদের জন্য কাজ করছি। চা শ্রমিকরা ৫ তারিখের আগে চায়ের দাম পেত না, এখন পাচ্ছে। আমরা পঞ্চগড়ে একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা করবো।’

সভাং অন্যান্যদের মধ্যে ব্যারিস্টার নওফল জমির, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মির্জা নাজমুল ইসলাম কাজল, আব্দুল মজিদ, সাবেক মহিলা সংসদ সদস্য অ্যাড. রিনা পারভীনসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বক্তব্য দেন।

বক্তারা বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিএনপির সংগঠনকে শক্তিশালী করতে তৃণমূল পর্যায়ের ঐক্য ও সক্রিয়তা অপরিহার্য।

সভায় পঞ্চগড়-১ আসনের ২৩টি ইউনিয়নের বিএনপি ও বিএনপির মহিলা দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘Thalapathy Kacheri’ From Vijay’s Jana Nayagan Is OUT; Anirudh’s Electrifying Tribute To The Superstar Wins Hearts | Tamil Cinema News

‘Thalapathy Kacheri’ From Vijay’s Jana Nayagan Is OUT; Anirudh’s Electrifying Tribute To The Superstar Wins Hearts | Tamil Cinema News

2026 Grammys Nominations: Yungblud Says ‘So Lucky to Do This’ While Cardi B Calls It A Dream | Hollywood News

2026 Grammys Nominations: Yungblud Says ‘So Lucky to Do This’ While Cardi B Calls It A Dream | Hollywood News

Sudhanshu Pandey Finally Addresses Anupamaa Exit, Says ‘I Feel Blessed Yet Scared’ | Television News

Sudhanshu Pandey Finally Addresses Anupamaa Exit, Says ‘I Feel Blessed Yet Scared’ | Television News

লিবিয়া থেকে এক মাসে দেশে ফিরলেন ৯২৮ বাংলাদেশি

লিবিয়া থেকে এক মাসে দেশে ফিরলেন ৯২৮ বাংলাদেশি

ইসলামী আন্দোলনের নেতার ছবি ভুলভাবে ব্যবহারের প্রতিবাদ

ইসলামী আন্দোলনের নেতার ছবি ভুলভাবে ব্যবহারের প্রতিবাদ

ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরহি নিহত

ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরহি নিহত

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST