সোমবার, ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:৪২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Aisha Sharma Drops Sexy New Photos From Vietnam Retreat, Fans Can’t Get Enough Of Her Travel Diary | Bollywood News 15 Tests, no wins! Nasser Hussain’s Ashes warning: ‘Australia are favourites’ | Cricket News Munawar Faruqui Gets A Sweet Surprise From Paparazzi At Airport For This Reason | Television News Ashes: Bold prediction! ‘Series is going to be 2-2’ – says Michael Vaughan | Cricket News হাসিনা-কামালকে ফেরত পাঠাতে ভারতের প্রতি বাংলাদেশের আহ্বান Bigg Boss OTT’s Armaan Malik Alleges Death Threats, Appeals To Punjab Police For Protection | Television News ফ্যাসিবাদ ও জুলুমের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রায়: খেলাফত মজলিস খুলনা-৬ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের জমজমাট প্রচারণা: সর্বত্র জনতার সাড়া Bigg Boss 19: Abhishek Bajaj, Mridul, Awez Recreate Their Viral Hook Lines, Nagma Says ‘Secret Room Nahi Mila…’ | Television News ‘Giving reviews to owners’: KL Rahul reveals toughest part of IPL captaincy | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ফ্যাসিবাদ ও জুলুমের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রায়: খেলাফত মজলিস

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৭ নভেম্বর, ২০২৫
  • ২ সময় দেখুন
ফ্যাসিবাদ ও জুলুমের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রায়: খেলাফত মজলিস


ঢাকা: বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক ও মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ বলেছেন, জুলুম-নির্যাতন, গুম-খুন ও গণহত্যার দায়ে সাবেক ফ্যাসিস্ট শাসক শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ঘোষিত ঐতিহাসিক রায় দেশের জনগণের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ন্যায়বিচারের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এই রায়কে আল্লাহর ন্যায়বিচারের সুস্পষ্ট প্রকাশ হিসেবে মূল্যায়ন করছে।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশের রায় দেওয়ার পর এক যৌথ বিবৃতিতে তারা এ কথা বলেন।

তারা বলেন, ‘বিগত ১৬ বছর এই ভূমি ভোগ করেছে নির্যাতন, গণহত্যা, দেশপ্রেমী নাগরিকদের কারাবন্দি, উলামায়ে কেরামের টার্গেটিং এবং স্বৈরশাসনের ভয়ানক শাসনের অধীনে। আজ সেই দুর্নীতিমূলক ও জুলুমপ্রবণ শাসনের হিসাব আদালতের কাঠগড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে। আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডের রায়— আমরা এটিকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও ন্যায়বিচারের ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে গ্রহণ করি।’

তারা আরও বলেন, ‘এই রায় শুধু একজন শাসকের নয়; এটি ফ্যাসিবাদ, জুলুম ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত বার্তা। জুলুমের রাজনীতি কখনো টেকসই হয় না। জুলুমকারীরা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়। আল্লাহর বিচার কখনো ব্যর্থ হয় না।’

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে—‘এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সবাই ধৈর্য, সংযম ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখুন। আজকের রায় দেশের রাজনীতিতে ন্যায়, সত্য ও ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে নতুন যুগের সূচনা হবে— এটাই আমাদের অটল বিশ্বাস।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Aisha Sharma Drops Sexy New Photos From Vietnam Retreat, Fans Can’t Get Enough Of Her Travel Diary | Bollywood News

Aisha Sharma Drops Sexy New Photos From Vietnam Retreat, Fans Can’t Get Enough Of Her Travel Diary | Bollywood News

Munawar Faruqui Gets A Sweet Surprise From Paparazzi At Airport For This Reason | Television News

Munawar Faruqui Gets A Sweet Surprise From Paparazzi At Airport For This Reason | Television News

হাসিনা-কামালকে ফেরত পাঠাতে ভারতের প্রতি বাংলাদেশের আহ্বান

হাসিনা-কামালকে ফেরত পাঠাতে ভারতের প্রতি বাংলাদেশের আহ্বান

Bigg Boss OTT’s Armaan Malik Alleges Death Threats, Appeals To Punjab Police For Protection | Television News

Bigg Boss OTT’s Armaan Malik Alleges Death Threats, Appeals To Punjab Police For Protection | Television News

খুলনা-৬ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের জমজমাট প্রচারণা: সর্বত্র জনতার সাড়া

খুলনা-৬ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের জমজমাট প্রচারণা: সর্বত্র জনতার সাড়া

Bigg Boss 19: Abhishek Bajaj, Mridul, Awez Recreate Their Viral Hook Lines, Nagma Says ‘Secret Room Nahi Mila…’ | Television News

Bigg Boss 19: Abhishek Bajaj, Mridul, Awez Recreate Their Viral Hook Lines, Nagma Says ‘Secret Room Nahi Mila…’ | Television News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST